Le Kirghizistan lance son premier satellite en orbite dans l'histoire

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Le Kirghizistan lance son premier satellite en orbite dans l'histoire

La République kirghize a lancé avec succès son premier satellite personnel dans l'espace, une première dans son histoire. Cette étape historique est reconnue comme la première réalisation majeure du pays dans le domaine des hautes technologies et de l'exploration spatiale. Cet appareil spatial ouvre de nouvelles opportunités pour surveiller la situation écologique et économique de la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, la mise en œuvre de ce projet historique a été réalisée depuis la base de la force spatiale de Vandenberg, en Californie, aux États-Unis. Le satellite a été lancé avec succès le 1er octobre à l'aide de la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX. Lors de ce vol, l'appareil kirghize faisait partie d'un groupe de 130 dispositifs spatiaux différents mis en orbite par une seule fusée.

Gestion spatiale et tâches pratiques

Le processus de contrôle du nouvel appareil spatial sera géré directement depuis un centre de contrôle spécialement établi dans la capitale, Bichkek. Les spécialistes prévoient d'utiliser les données obtenues depuis l'orbite pour surveiller efficacement l'état des terres agricoles, des glaciers, des réservoirs d'eau, des forêts et des pâturages.

De plus, les observations par satellite seront un outil important pour identifier rapidement les changements dans les écosystèmes naturels et détecter les cas d'utilisation illégale des ressources souterraines. En outre, il sera possible de surveiller strictement depuis l'espace les décharges non autorisées et d'autres sources de pollution environnementale.

Détection précoce des risques naturels

L'un des axes spécifiques du système de surveillance spatiale vise à prévenir les risques naturels. Grâce aux nouvelles technologies, il sera possible de détecter les premiers signes de situations d'urgence telles que les sécheresses, les inondations, les glissements de terrain, les coulées de boue et les incendies de forêt dès leur stade initial.

Selon les informations officielles diffusées par l'administration du président du Kirghizistan, ces données spatiales objectives serviront de source principale pour la prise de décisions importantes à l'échelle nationale. Elles seront également cruciales pour une planification des investissements plus précise et pour le contrôle strict de l'exécution des programmes d'État.

KirghizistanSpaceXSatelliteEspaceTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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