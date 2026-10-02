Un envol irrésistible sous Cannavaro : l'Ouzbékistan progresse encore au classement FIFA

L'équipe nationale d'Ouzbékistan continue d'enregistrer des résultats brillants sur la scène internationale et progresse au classement FIFA ! Fabio Cannavaro et ses protégés ont offert un nouveau festival de buts aux supporters le 1er octobre en écrasant la Syrie 4-1. Cette victoire convaincante a permis aux « Loups Blancs » d'engranger des points précieux, propulsant notre équipe une place plus haut dans le classement en direct. Alors, quelle est la position actuelle de l'Ouzbékistan et pourquoi le prochain match contre la Corée du Sud est-il si décisif ?

Un récital contre la Syrie et de nouveaux points

Lors du match contre la Syrie, notre équipe nationale a livré une prestation offensive parfaite :

Le doublé de Norchaev : L'attaquant Khusayn Norchaev est devenu le héros de la rencontre en marquant deux fois dans le but adverse ;

La contribution d'Esanov et Mozgovoy : Sherzod Esanov et Akmal Mozgovoy ont également inscrit un but chacun, scellant cette large victoire ;

+3,75 points au classement : Grâce à cette victoire, nos représentants ont ajouté 3,75 points supplémentaires à leur total pour le classement mondial.

58e place : une ascension historique continue

« Après avoir atteint la 59e place grâce à une victoire importante contre l'Iran, l'équipe nationale d'Ouzbékistan occupe désormais la 58e place du classement FIFA en direct après avoir battu la Syrie ».

Sous la direction de Cannavaro, notre équipe se rapproche à chaque match du Top 50 mondial.

Classement FIFA et prochain défi

Indicateur / Match Détails Dernier résultat Ouzbékistan 4:1 Syrie (1er octobre 2026) Points gagnés +3,75 points Nouvelle position Classement FIFA en direct 58e place Position précédente C'était la 59e place après la victoire contre l'Iran Prochain match au sommet 6 octobre : Corée du Sud — Ouzbékistan (à l'extérieur)

Un résultat positif lors du match à l'extérieur contre la Corée du Sud le 6 octobre pourrait offrir à notre équipe nationale un bond encore plus important au classement.

Selon vous, les « Loups Blancs » peuvent-ils battre la Corée du Sud à l'extérieur le 6 octobre et faire un nouveau pas de géant vers le Top 50 du classement FIFA ? Comment évaluez-vous le jeu de l'équipe de Cannavaro ?

Laissez vos pronostics dans les commentaires ci-dessous et partagez cette bonne nouvelle concernant notre équipe nationale avec tous les fans de football via Telegram !