Un envol irrésistible sous Cannavaro : l'Ouzbékistan progresse encore au classement FIFA

·4·Sport
Un envol irrésistible sous Cannavaro : l'Ouzbékistan progresse encore au classement FIFA

L'équipe nationale d'Ouzbékistan continue d'enregistrer des résultats brillants sur la scène internationale et progresse au classement FIFA ! Fabio Cannavaro et ses protégés ont offert un nouveau festival de buts aux supporters le 1er octobre en écrasant la Syrie 4-1. Cette victoire convaincante a permis aux « Loups Blancs » d'engranger des points précieux, propulsant notre équipe une place plus haut dans le classement en direct. Alors, quelle est la position actuelle de l'Ouzbékistan et pourquoi le prochain match contre la Corée du Sud est-il si décisif ?

Un récital contre la Syrie et de nouveaux points

Lors du match contre la Syrie, notre équipe nationale a livré une prestation offensive parfaite :

  • Le doublé de Norchaev : L'attaquant Khusayn Norchaev est devenu le héros de la rencontre en marquant deux fois dans le but adverse ;

  • La contribution d'Esanov et Mozgovoy : Sherzod Esanov et Akmal Mozgovoy ont également inscrit un but chacun, scellant cette large victoire ;

  • +3,75 points au classement : Grâce à cette victoire, nos représentants ont ajouté 3,75 points supplémentaires à leur total pour le classement mondial.

58e place : une ascension historique continue

« Après avoir atteint la 59e place grâce à une victoire importante contre l'Iran, l'équipe nationale d'Ouzbékistan occupe désormais la 58e place du classement FIFA en direct après avoir battu la Syrie ».

Sous la direction de Cannavaro, notre équipe se rapproche à chaque match du Top 50 mondial.

Classement FIFA et prochain défi

Indicateur / Match

Détails

Dernier résultat

Ouzbékistan 4:1 Syrie (1er octobre 2026)

Points gagnés

+3,75 points

Nouvelle position

Classement FIFA en direct 58e place

Position précédente

C'était la 59e place après la victoire contre l'Iran

Prochain match au sommet

6 octobre : Corée du Sud — Ouzbékistan (à l'extérieur)

Un résultat positif lors du match à l'extérieur contre la Corée du Sud le 6 octobre pourrait offrir à notre équipe nationale un bond encore plus important au classement.

Selon vous, les « Loups Blancs » peuvent-ils battre la Corée du Sud à l'extérieur le 6 octobre et faire un nouveau pas de géant vers le Top 50 du classement FIFA ? Comment évaluez-vous le jeu de l'équipe de Cannavaro ?

Laissez vos pronostics dans les commentaires ci-dessous et partagez cette bonne nouvelle concernant notre équipe nationale avec tous les fans de football via Telegram !

Équipe Nationale d'OuzbékistanFabio CannavaroÉquipe Nationale de SyrieClassement FIFAFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera deux adversaires coriaces : un match contre la Syrie est également prévuL'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera deux adversaires coriaces : un match contre la Syrie est également prévu15 septembre 18:34Après la victoire 4-1 contre la Syrie, Cannavaro révèle les secrets de la Coupe d'Asie et du choc contre la CoréeAprès la victoire 4-1 contre la Syrie, Cannavaro révèle les secrets de la Coupe d'Asie et du choc contre la CoréeAujourd'hui 07:59Cannavaro explique pourquoi il a abandonné les schémas de Katanec : analyse de la tactique 4-3-3Cannavaro explique pourquoi il a abandonné les schémas de Katanec : analyse de la tactique 4-3-325 septembre 06:25Déclaration sur la victoire contre l'Iran : Analyse du plan de Fabio Cannavaro pour la Coupe d'AsieDéclaration sur la victoire contre l'Iran : Analyse du plan de Fabio Cannavaro pour la Coupe d'Asie24 septembre 23:01Doublé de Shomurodov, but de Norchayev : L'Iran écrasé 3-1 à Fergana (vidéo)Doublé de Shomurodov, but de Norchayev : L'Iran écrasé 3-1 à Fergana (vidéo)24 septembre 21:07Appel en équipe nationale : Fabio Cannavaro brise les vieux stéréotypes du football ouzbekAppel en équipe nationale : Fabio Cannavaro brise les vieux stéréotypes du football ouzbek24 septembre 07:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov