Jorge Jesus : L'affaire Ronaldo ne divisera pas l'équipe nationale

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Jorge Jesus : L'affaire Ronaldo ne divisera pas l'équipe nationale

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a réagi à la situation créée par le départ de Cristiano Ronaldo du camp d'entraînement, affirmant fermement que l'unité de l'équipe est préservée et qu'il n'y a aucune division. Selon Sport TV, lors du match de la Ligue des nations de l'UEFA contre le Danemark à Copenhague, les Portugais ont triomphé 4-2, poursuivant leur série de succès sous la direction du nouveau coach. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est connu que l'attaquant de 41 ans, Cristiano Ronaldo, a quitté le rassemblement de l'équipe nationale mercredi, peu après que l'entraîneur lui a confirmé qu'il serait remplaçant pour le deuxième match consécutif. Malgré cet incident retentissant, l'équipe a fait preuve de confiance sur le terrain et n'a pratiquement pas ressenti l'absence de l'ancien capitaine, parvenant à inscrire quatre buts dans les filets adverses.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Jorge Jesus a fermement rejeté les spéculations selon lesquelles le départ de la star pourrait nuire à l'ambiance de l'équipe et à sa relation avec les joueurs. Le technicien a souligné que le groupe est uni sous sa direction et que de tels événements ne peuvent pas les éloigner les uns des autres.

Unité d'équipe et victoire éclatante

« Rien ne peut empêcher mon groupe d'être avec moi », a déclaré Jorge Jesus dans une interview accordée à la chaîne Sport TV. « Je comprends la question, mais l'essentiel est ce que nous devons faire sur le terrain. Les événements survenus n'ont pas divisé le groupe et ne le diviseront pas. »

L'entraîneur a souligné que le résultat obtenu est supérieur à toutes les rumeurs extérieures. « Une victoire de haute qualité avec quatre buts marqués, un match de très haut niveau. Cela ne peut être ignoré. C'est plus important que tout ce qui s'est passé. Je veux me concentrer uniquement là-dessus pour le moment », a-t-il ajouté.

L'attaquant du Milan, Gonçalo Ramos, qui a remplacé Ronaldo dans le onze de départ, a pleinement justifié la confiance de l'entraîneur. En plus d'avoir délivré une passe décisive sur le premier but de João Cancelo, il a inscrit son deuxième but en deux rencontres.

« Le nouvel entraîneur nous aide énormément », a déclaré Ramos après le match. « Nous avons des idées plus claires, nous savons exactement où chaque coéquipier doit se placer, tant en défense qu'en attaque. Cela se voit clairement dans nos actions d'aujourd'hui et de nos derniers matchs. »

Le joueur a déclaré qu'il s'améliorait de jour en jour et que cela faisait partie d'un long processus, exprimant la grande joie de l'équipe après cette victoire contre un adversaire coriace. L'équipe nationale du Portugal rentre chez elle et se préparera pour les prochains matchs au stade du Dragão devant ses supporters.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortugalLigue des NationsGonçalo Ramos
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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