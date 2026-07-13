Slaven Bilić de retour en Croatie : une nouvelle ère après Dalić

Une grande ère s'achève pour l'équipe nationale de Croatie et un nom familier revient sur le devant de la scène. Après 9 ans sous la direction de Zlatko Dalić, le poste d'entraîneur a été confié à nouveau à Slaven Bilić.

La HNS a pris la décision à l'unanimité

La Fédération croate de football (HNS) a officiellement annoncé la nomination de Slaven Bilić au poste de sélectionneur national.

Selon le communiqué de l'organisation, la proposition du président de la HNS, Marijan Kustić, a été soutenue à l'unanimité par le Comité exécutif.

Avant que la décision ne soit prise, la commission d'experts de la fédération avait également approuvé la candidature de Bilić.

Comment l'ère Dalić a-t-elle pris fin ?

Auparavant, la Croatie avait été éliminée de la Coupe du Monde 2026 après une défaite 1-2 contre le Portugal en 16e de finale.

Suite à cela, Zlatko Dalić a quitté son poste de sélectionneur après 9 ans de service.

Dalić restera comme l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football croate. Sous sa direction, l'équipe a atteint la finale de la Coupe du Monde 2018 et les demi-finales du Mondial 2022.

Un deuxième retour pour Bilić

Slaven Bilić connaît bien l'équipe nationale de Croatie. Il l'avait déjà dirigée entre 2006 et 2012.

À cette époque, la Croatie était connue pour être une équipe combative, pleine de caractère et offensive. Aujourd'hui, Bilić fait face à un défi différent : gérer la transition générationnelle après l'ère Dalić sans heurts.

Entraîneur Période Événement majeur Slaven Bilić 2006–2012 Quarts de finale Euro 2008 Zlatko Dalić 2017–2026 Finale CDM 2018, Demi-finale CDM 2022 Slaven Bilić Depuis 2026 début d'une nouvelle étape

Où Bilić a-t-il travaillé ?

Au cours de sa carrière, Bilić a entraîné plusieurs clubs, dont le Lokomotiv Moscou, Beşiktaş, West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Watford, entre autres.

Son expérience dans divers championnats pourrait être bénéfique pour la Croatie, alors que l'équipe traverse une phase complexe : les grands noms s'en vont progressivement et les nouveaux leaders doivent encore s'imposer.

Quel est le défi pour la Croatie ?

La Croatie s'est imposée comme une force stable du football mondial ces dernières années. Mais après le départ de Dalić, la direction future de l'équipe suscite de nombreuses interrogations.

La mission de Bilić ne se limite pas aux résultats. Il doit préserver l'esprit d'équipe, intégrer de nouveaux joueurs et préparer la Croatie pour les prochains tournois majeurs.

Ici, le mode « je suis revenu, tout va fonctionner automatiquement » ne marchera pas. La nostalgie est belle dans le football, mais ce sont la tactique et les résultats qui rapportent des points.

Romantisme du retour et pression réelle

Le retour de Bilić est un événement émotionnel pour les fans. Il connaît parfaitement l'environnement de l'équipe nationale, le caractère du football croate et la pression des grands tournois.

Cependant, ce retour s'accompagne d'une forte pression. Chaque résultat après Dalić sera comparé. Chaque défaite pourrait susciter des débats du type « ce n'était pas comme ça sous Dalić ».

C'est pourquoi la première mission de Bilić est de restaurer rapidement la confiance et de donner à l'équipe une identité de jeu claire.

Une nouvelle page s'ouvre en Croatie

Le retour de Slaven Bilić marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la sélection. D'un côté, c'est un technicien bien connu, de l'autre, un contexte et une génération totalement nouveaux.

La question principale est désormais : Bilić peut-il transformer la Croatie en l'une des équipes les plus redoutables d'Europe lors de ce second mandat ?