Grande sensation à Pékin : Kamilla Rakhimova élimine la 26e joueuse mondiale !

Une énorme sensation a été enregistrée lors du deuxième tour du prestigieux tournoi WTA 1000 qui se déroule dans la capitale chinoise, Pékin. La joueuse de tennis de 25 ans représentant l'Ouzbékistan, Kamilla Rakhimova, a remporté une victoire pleine de caractère face à sa célèbre adversaire canadienne, Leyla Fernandez, classée 26e mondiale.

Selon les informations rapportées par Sports.kz, le match sur court a duré 2 heures et 33 minutes et s'est conclu par la victoire de Rakhimova, qui a fait preuve d'un grand sang-froid dans les moments décisifs — 6:2, 4:6, 6:3.

Deux heures et demie de drame et de supériorité statistique

Ayant pris l'initiative dès le premier set, Rakhimova n'a laissé presque aucune chance à son adversaire, s'imposant 6:2. Bien que Fernandez ait rétabli l'équilibre dans le deuxième set, l'athlète ouzbèke a arraché la victoire dans le troisième set décisif grâce à des coups précis et une défense solide :

Balles de break : Rakhimova a converti 5 de ses 11 occasions de break au cours du match. Fernandez, quant à elle, n'a réussi que 2 de ses 4 opportunités.

Deuxième balle : Kamilla a remporté 63 pour cent des points sur sa deuxième balle, tandis que ce chiffre n'était que de 35 pour cent pour la joueuse canadienne.

Un nouveau test majeur en 16e de finale

Grâce à cette victoire, Kamilla Rakhimova, 76e au classement WTA, s'est qualifiée pour le troisième tour (16e de finale) de la compétition.

Au prochain tour, elle affrontera la représentante américaine, 13e joueuse mondiale, Iva Jovic . La gagnante de ce duel accèdera au quatrième tour (8e de finale) du tournoi China Open.