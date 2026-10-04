Grande sensation à Pékin : Kamilla Rakhimova élimine la 26e joueuse mondiale !

·2·Sport
Grande sensation à Pékin : Kamilla Rakhimova élimine la 26e joueuse mondiale !

Une énorme sensation a été enregistrée lors du deuxième tour du prestigieux tournoi WTA 1000 qui se déroule dans la capitale chinoise, Pékin. La joueuse de tennis de 25 ans représentant l'Ouzbékistan, Kamilla Rakhimova, a remporté une victoire pleine de caractère face à sa célèbre adversaire canadienne, Leyla Fernandez, classée 26e mondiale.

Selon les informations rapportées par Sports.kz, le match sur court a duré 2 heures et 33 minutes et s'est conclu par la victoire de Rakhimova, qui a fait preuve d'un grand sang-froid dans les moments décisifs — 6:2, 4:6, 6:3.

Deux heures et demie de drame et de supériorité statistique

Ayant pris l'initiative dès le premier set, Rakhimova n'a laissé presque aucune chance à son adversaire, s'imposant 6:2. Bien que Fernandez ait rétabli l'équilibre dans le deuxième set, l'athlète ouzbèke a arraché la victoire dans le troisième set décisif grâce à des coups précis et une défense solide :

  • Balles de break : Rakhimova a converti 5 de ses 11 occasions de break au cours du match. Fernandez, quant à elle, n'a réussi que 2 de ses 4 opportunités.

  • Deuxième balle : Kamilla a remporté 63 pour cent des points sur sa deuxième balle, tandis que ce chiffre n'était que de 35 pour cent pour la joueuse canadienne.

Un nouveau test majeur en 16e de finale

Grâce à cette victoire, Kamilla Rakhimova, 76e au classement WTA, s'est qualifiée pour le troisième tour (16e de finale) de la compétition.

Au prochain tour, elle affrontera la représentante américaine, 13e joueuse mondiale, Iva Jovic . La gagnante de ce duel accèdera au quatrième tour (8e de finale) du tournoi China Open.

Kamilla RakhimovaLeyla FernandezChina OpenPékinTennis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 2026« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 202622 août 10:03Kamilla Rakhimova remporte sa première victoire à Roland-GarrosKamilla Rakhimova remporte sa première victoire à Roland-Garros26 mai 19:32US Open : Kamilla Rakhimova atteint le troisième tour à New YorkUS Open : Kamilla Rakhimova atteint le troisième tour à New York4 septembre 23:27L'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US OpenL'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US Open23 juillet 00:36Un cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèkeUn cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèkeHier 11:19Déclaration surprise de Tuchel : la sanction de Manchester City affectera-t-elle l'équipe nationale ?Déclaration surprise de Tuchel : la sanction de Manchester City affectera-t-elle l'équipe nationale ?Aujourd'hui 01:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov