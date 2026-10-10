Kamilla Rakhimova bat Sofia Kenin lors d'un tournoi majeur en Chine

·9·Sport
Kamilla Rakhimova bat Sofia Kenin lors d'un tournoi majeur en Chine

Le prestigieux tournoi de tennis féminin s'est ouvert à Wuhan, en Chine : WTA 1000Wuhan Open Avec une dotation de plus de 3,221 millions de dollars, cette compétition majeure a vu la deuxième raquette d'Ouzbékistan, Kamilla Rakhimova, débuter par une victoire éclatante.

Lors des demi-finales des qualifications, notre compatriote a battu sans difficulté l'Américaine Sofia Kenin,star du tennis mondial et championne en Grand Chelem, sur le score net de 6-0, 6-3.

Un jeu varié et une domination de 93 minutes

Le duel, une première entre les deux joueuses, a été sous le contrôle total de la tenniswoman ouzbèke :

  • Domination absolue dans le premier set (6-0) : Kamilla a entamé le match sur un rythme élevé, ne laissant aucun jeu à son adversaire, vainqueure de l'Open d'Australie 2020, et a stupéfié son opposante avec un score « blanc » ;

  • Le point final (6-3) : Bien que Kenin ait tenté de résister dans le deuxième set, Rakhimova a maintenu son avantage et a décroché la victoire après 93 minutes de jeu ;

  • Supériorité aux aces : Au cours du match, Kamilla a réussi 6 aces (services gagnants directs), tandis que son adversaire américaine s'est limitée à seulement 2.

Classements et adversaire de renom

  • Le statut de Sofia Kenin : Âgée de 25 ans, Kenin a atteint la 4e place mondiale, est championne de l'Open d'Australie 2020 et finaliste de Roland-Garros 2020. Elle occupe actuellement la 107e place au classement WTA ;

  • La position de Kamilla Rakhimova : Classée tête de série n°15 des qualifications, Kamilla est actuellement 76e mondiale et cette victoire lui permet d'améliorer son capital points.

Vers le tableau principal : une finale décisive

Qualifiée pour la finale des éliminatoires, Kamilla Rakhimova va désormais lutter pour accéder au tableau principal du tournoi WTA 1000 :

  • Adversaire de demain : Lors du match décisif, notre compatriote affrontera la joueuse locale, Han Shi, 231e mondiale ;

  • Objectif : Si Rakhimova l'emporte, elle poursuivra son parcours dans le tableau principal du Wuhan Open, qui réunit les meilleures joueuses du monde.

Kamilla RakhimovaSofia KeninWuhan OpenWTA 1000Tennis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèkeUn cadeau inattendu : La numéro 2 mondiale du tennis surprend une joueuse ouzbèke3 octobre 11:19US Open : Kamilla Rakhimova atteint le troisième tour à New YorkUS Open : Kamilla Rakhimova atteint le troisième tour à New York4 septembre 23:27Kamilla Rakhimova remporte sa première victoire à Roland-GarrosKamilla Rakhimova remporte sa première victoire à Roland-Garros26 mai 19:32Shohjahon Ergashev lance un défi ouvert à Shahobiddin Egamov pour la ceinture NomadShohjahon Ergashev lance un défi ouvert à Shahobiddin Egamov pour la ceinture NomadAujourd'hui 22:08Un entraîneur légendaire géorgien prend officiellement les rênes de notre équipe nationaleUn entraîneur légendaire géorgien prend officiellement les rênes de notre équipe nationaleAujourd'hui 22:04Les compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoiléesLes compositions de Manchester United et de Tottenham sont dévoiléesAujourd'hui 21:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City