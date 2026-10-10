Kamilla Rakhimova bat Sofia Kenin lors d'un tournoi majeur en Chine

Le prestigieux tournoi de tennis féminin s'est ouvert à Wuhan, en Chine : WTA 1000 — Wuhan Open Avec une dotation de plus de 3,221 millions de dollars, cette compétition majeure a vu la deuxième raquette d'Ouzbékistan, Kamilla Rakhimova, débuter par une victoire éclatante.

Lors des demi-finales des qualifications, notre compatriote a battu sans difficulté l'Américaine Sofia Kenin,star du tennis mondial et championne en Grand Chelem, sur le score net de 6-0, 6-3.

Un jeu varié et une domination de 93 minutes

Le duel, une première entre les deux joueuses, a été sous le contrôle total de la tenniswoman ouzbèke :

Domination absolue dans le premier set (6-0) : Kamilla a entamé le match sur un rythme élevé, ne laissant aucun jeu à son adversaire, vainqueure de l'Open d'Australie 2020, et a stupéfié son opposante avec un score « blanc » ;

Le point final (6-3) : Bien que Kenin ait tenté de résister dans le deuxième set, Rakhimova a maintenu son avantage et a décroché la victoire après 93 minutes de jeu ;

Supériorité aux aces : Au cours du match, Kamilla a réussi 6 aces (services gagnants directs), tandis que son adversaire américaine s'est limitée à seulement 2.

Classements et adversaire de renom

Le statut de Sofia Kenin : Âgée de 25 ans, Kenin a atteint la 4e place mondiale, est championne de l'Open d'Australie 2020 et finaliste de Roland-Garros 2020. Elle occupe actuellement la 107e place au classement WTA ;

La position de Kamilla Rakhimova : Classée tête de série n°15 des qualifications, Kamilla est actuellement 76e mondiale et cette victoire lui permet d'améliorer son capital points.

Vers le tableau principal : une finale décisive

Qualifiée pour la finale des éliminatoires, Kamilla Rakhimova va désormais lutter pour accéder au tableau principal du tournoi WTA 1000 :