Une nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du pays

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Une nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du pays

Le tennis féminin ouzbek a officiellement une nouvelle leader. Selon les informations du service de presse de la Fédération de tennis d'Ouzbékistan, la talentueuse joueuse Maria Timofeeva a enregistré un résultat remarquable dans le classement WTA (Women's Tennis Association) mis à jour, atteignant le statut de raquette numéro un du pays.

Sa performance convaincante lors du prestigieux tournoi de Pékin a permis à Timofeeva de battre son record personnel et de prendre la tête du classement national.

Record personnel et parcours victorieux à Pékin

La progression fulgurante de Maria Timofeeva au classement est due à son succès en Chine :

  • Nouveau classement record : Dans le classement mondial mis à jour, Maria Timofeeva a fait un bond jusqu'à la 63e place. C'est le meilleur résultat de sa carrière sportive, son précédent record étant la 68e place ;

  • Succès au tournoi WTA 1000 : Lors du tournoi majeur de Pékin, la joueuse a passé avec succès les phases de qualification et a atteint le troisième tour du tableau principal ;

  • Points au classement : Grâce à ce parcours, elle a ajouté 135 points précieux à son total et a considérablement amélioré sa position au classement mondial.

Changement au classement national

Jusqu'à présent, le statut de raquette numéro un féminine d'Ouzbékistan appartenait à une autre joueuse talentueuse — Kamilla Rakhimova— :

  • Classement actuel de Rakhimova : Dans la liste mise à jour, Kamilla occupe la 69e placemondiale ;

  • Le leadership de Timofeeva : Maria, en occupant la 63e place, a dépassé Rakhimova au niveau national et a été reconnue comme la joueuse numéro un du pays.

Une nouvelle ère sous le drapeau ouzbek

Le fait que les deux athlètes jouent pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan marque un tournant important pour l'école de tennis du pays :

  • Changement de nationalité sportive : Timofeeva et Rakhimova ont choisi de changer de nationalité sportive fin 2025 pour représenter l'Ouzbékistan ;

  • Confirmation officielle : Le passage de Maria sous le drapeau ouzbek a été officiellement reflété dans le système WTA le 20 octobre 2025, tandis que l'adhésion de Kamilla à notre équipe nationale a été annoncée le 1er décembre 2025.

Actuellement, les deux joueuses défendent dignement les couleurs de notre pays lors de tournois internationaux prestigieux et enregistrent régulièrement des résultats élevés dans l'élite mondiale.

Maria TimofeevaKamilla RakhimovaPékin WTA 1000Fédération de tennis d'OuzbékistanTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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