La joueuse ouzbèke Kamilla Rakhimova crée la sensation en battant une joueuse du Top 35

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La joueuse ouzbèke Kamilla Rakhimova crée la sensation en battant une joueuse du Top 35

Dans la capitale japonaise, Tokyo, lors du prestigieux tournoi WTA 500 une surprise majeure a eu lieu au deuxième tour. La joueuse ouzbèke de 25 ans Kamilla Rakhimova (66e au classement WTA) a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (33e), l'une des grandes favorites de la compétition, au terme d'un match intense et acharné.

Après un marathon de 2 heures et 53 minutes, le match s'est conclu par une victoire éclatante de Rakhimova sur le score de 6-4, 4-6, 7-6 (7-5), lui offrant une place en quarts de finale.

Un duel sous haute tension sur les courts de Tokyo : un tie-break décisif à 7-5

Tout au long de la rencontre, les deux athlètes ont évolué sous une pression psychologique intense :

  • Un début audacieux de Rakhimova : Entamant le match avec détermination, Kamilla a su contrer les frappes puissantes de son adversaire dans le premier set, s'imposant 6-4 ;

  • La réponse d'Alexandrova : Dans le deuxième set, l'expérimentée Alexandrova, classée 33 places au-dessus de son adversaire, a pris l'initiative pour égaliser en remportant le set sur le même score de 6-4 ;

  • Apothéose et tie-break décisif : Le troisième set est devenu une véritable bataille de nerfs ; au coude-à-coude sur le court, les joueuses ont dû se départager au tie-break. Gardant son sang-froid dans les moments cruciaux, Rakhimova a scellé la victoire 7-5.

Historique des confrontations et perspectives du tournoi

  • Pas un hasard, mais une confirmation : Bien qu'Alexandrova ait été la grande favorite, ce n'est pas la première victoire de Rakhimova contre elle ; lors de leur dernière rencontre à l'US Open 2021, Rakhimova s'était déjà imposée 6-4, 6-1 ;

  • Les stars à Tokyo : Dans ce tournoi WTA 500, la numéro 1 mondiale Elena Rybakina est également tête de série n°1, et la star kazakhe débutera son parcours au deuxième tour contre sa compatriote Yulia Putintseva (67e) ;

  • Vers les quarts de finale : Cette victoire sensationnelle permet à Rakhimova non seulement d'atteindre les quarts de finale à Tokyo, mais aussi d'améliorer considérablement son classement mondial.

La démonstration de force de Kamilla Rakhimova face à une joueuse du Top 35 mondial après trois heures de combat intense restera comme l'une des victoires les plus marquantes de sa carrière.

Kamilla RakhimovaWTA 500Tournoi de tennis de TokyoEkaterina AlexandrovaTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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