La joueuse ouzbèke Kamilla Rakhimova crée la sensation en battant une joueuse du Top 35

Dans la capitale japonaise, Tokyo, lors du prestigieux tournoi WTA 500 une surprise majeure a eu lieu au deuxième tour. La joueuse ouzbèke de 25 ans Kamilla Rakhimova (66e au classement WTA) a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (33e), l'une des grandes favorites de la compétition, au terme d'un match intense et acharné.

Après un marathon de 2 heures et 53 minutes, le match s'est conclu par une victoire éclatante de Rakhimova sur le score de 6-4, 4-6, 7-6 (7-5), lui offrant une place en quarts de finale.

Un duel sous haute tension sur les courts de Tokyo : un tie-break décisif à 7-5

Tout au long de la rencontre, les deux athlètes ont évolué sous une pression psychologique intense :

Un début audacieux de Rakhimova : Entamant le match avec détermination, Kamilla a su contrer les frappes puissantes de son adversaire dans le premier set, s'imposant 6-4 ;

La réponse d'Alexandrova : Dans le deuxième set, l'expérimentée Alexandrova, classée 33 places au-dessus de son adversaire, a pris l'initiative pour égaliser en remportant le set sur le même score de 6-4 ;

Apothéose et tie-break décisif : Le troisième set est devenu une véritable bataille de nerfs ; au coude-à-coude sur le court, les joueuses ont dû se départager au tie-break. Gardant son sang-froid dans les moments cruciaux, Rakhimova a scellé la victoire 7-5.

Historique des confrontations et perspectives du tournoi

Pas un hasard, mais une confirmation : Bien qu'Alexandrova ait été la grande favorite, ce n'est pas la première victoire de Rakhimova contre elle ; lors de leur dernière rencontre à l'US Open 2021, Rakhimova s'était déjà imposée 6-4, 6-1 ;

Les stars à Tokyo : Dans ce tournoi WTA 500, la numéro 1 mondiale Elena Rybakina est également tête de série n°1, et la star kazakhe débutera son parcours au deuxième tour contre sa compatriote Yulia Putintseva (67e) ;

Vers les quarts de finale : Cette victoire sensationnelle permet à Rakhimova non seulement d'atteindre les quarts de finale à Tokyo, mais aussi d'améliorer considérablement son classement mondial.

La démonstration de force de Kamilla Rakhimova face à une joueuse du Top 35 mondial après trois heures de combat intense restera comme l'une des victoires les plus marquantes de sa carrière.