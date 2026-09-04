US Open : Kamilla Rakhimova atteint le troisième tour à New York

La talentueuse joueuse de tennis Kamilla Rakhimova, représentant l'Ouzbékistan, a réalisé une performance remarquable lors du prestigieux tournoi du Grand Chelem de l'US Open à New York, atteignant le troisième tour. En faisant preuve d'une grande maîtrise sur les courts face aux meilleures joueuses mondiales, Rakhimova a accumulé des points précieux au classement WTA ainsi qu'une prime importante.

Une victoire écrasante 6-0 : le succès contre Selexmeteva

Au deuxième tour du tournoi, Kamilla Rakhimova a affronté son expérimentée adversaire espagnole Oksana Selexmeteva, dominant totalement la rencontre :

Une victoire express en 1 heure : Le match n'a duré que 1 heure et 5 minutes, Rakhimova ayant pris l'initiative dans les deux sets ;

Un résultat convaincant : Après avoir remporté le premier set 6-3, Kamilla a infligé un 6-0 sec à son adversaire dans le second set, scellant une victoire nette et sans bavure.

Un combat digne face à la numéro 1 mondiale : le test Aryna Sabalenka

Au troisième tour, la joueuse ouzbèke a été confrontée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale et favorite du tournoi :

Un duel ouvert face à une grande championne : Face à la leader mondiale, Kamilla a opposé une résistance héroïque, se battant sur chaque point jusqu'au bout ;

Une défaite honorable sur le score de 3-6, 4-6 : Dans une rencontre intense, Sabalenka s'est imposée en deux sets (3-6, 4-6), mais Rakhimova a gagné le respect des experts grâce à son jeu de haute qualité face à la numéro 1 mondiale.

290 000 dollars, 130 points au classement et un nouveau chapitre pour l'équipe nationale

Ce parcours à New York revêt une grande importance pour la carrière de la joueuse et pour le sport national :

Récompense financière et points au classement : Atteindre le troisième tour de l'US Open a rapporté à Rakhimova 130 points précieux au classement ainsi qu'une prime de 290 000 dollars américains ;

Sous le drapeau de l'Ouzbékistan : Kamilla Rakhimova, d'origine russe, a officiellement changé de nationalité sportive en décembre 2025 et concourt depuis lors sur la scène internationale sous le drapeau de l'Ouzbékistan ;

Ascension au classement WTA : Ces points permettent à l'athlète d'améliorer considérablement son classement WTA et d'obtenir une qualification directe pour les futurs tournois du Grand Chelem.

Selon vous, les succès de Kamilla Rakhimova dans les tournois du Grand Chelem en Ouzbékistan peuvent-ils renforcer l'intérêt pour le tennis ? Pensez-vous qu'elle puisse bientôt intégrer le top 30 mondial ? Laissez vos avis en commentaires !