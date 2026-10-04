Ancelotti s'exprime sur la composition future du Brésil

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Ancelotti s'exprime sur la composition future du Brésil

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a exprimé son avis sur l'état actuel de l'équipe et ses plans pour le prochain rassemblement après une large victoire 4-0 contre l'Inde.

Le technicien italien a souligné que certains jeunes joueurs de l'équipe nationale ont besoin de temps et de temps de jeu pour démontrer pleinement leur potentiel. Parallèlement, Ancelotti a indiqué qu'il avait une idée assez claire de l'effectif pour la prochaine convocation.

Ancelotti satisfait de ses joueurs

La rencontre contre l'Inde s'est soldée par une victoire convaincante du Brésil. Après le résultat de 4-0, Ancelotti a évalué positivement le potentiel de progression des joueurs.

« Nous terminons cette période avec la conviction que nos joueurs peuvent encore progresser. Chaque joueur a ses propres caractéristiques et, au final, nous sommes satisfaits de leurs performances », a déclaré l'entraîneur.

Selon Ancelotti, bien que l'équipe nationale soit constamment sous pression, il est important de tirer le meilleur parti des opportunités disponibles à chaque match.

Le principal problème pour les jeunes : le temps de jeu

L'entraîneur du Brésil a également évoqué les joueurs qui ne jouent pas assez dans leurs clubs.

Il a souligné qu'il est assez difficile pour les joueurs ayant peu de temps de jeu de se montrer lors de rencontres internationales compétitives.

Ancelotti a noté cette situation avec les exemples d'Estevao et d'Endrick.

« Pour les joueurs qui ont peu de temps de jeu dans leurs clubs, il est plus difficile d'entrer sur le terrain lors de matchs compétitifs. Cela s'applique également à Estevao et Endrick », a déclaré Ancelotti.

Pas de grands changements dans l'effectif de l'équipe nationale

Le technicien italien a également donné un signal important concernant l'effectif pour le prochain rassemblement.

Ancelotti a déclaré qu'aucun changement majeur n'était prévu dans l'équipe nationale du Brésil. Cependant, il a l'intention de tester d'autres jeunes joueurs qui n'ont pas pu participer à ce rassemblement.

« J'ai une idée assez claire de l'effectif pour la prochaine convocation. Nous ne changerons pas grand-chose, mais je veux examiner d'autres jeunes joueurs qui n'étaient pas prêts pour ce rassemblement », a déclaré l'entraîneur.

Cela signifie qu'Ancelotti prévoit de donner une chance à de nouveaux noms pour l'avenir tout en conservant le noyau dur de l'équipe nationale du Brésil.

Le Brésil retourne en Asie

Les prochains tests de l'équipe nationale du Brésil auront également lieu en Asie.

Le mois prochain, la « Seleção » affrontera le Japon et Singapour lors de matchs amicaux.

Par conséquent, pour Ancelotti, ces matchs seront une opportunité importante non seulement pour le résultat, mais aussi pour tester à nouveau l'effectif avant la Coupe du Monde.

Carlo AncelottiÉquipe du BrésilIndeSeleçãoFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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