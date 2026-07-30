L'un des plus grands séismes de l'histoire du football a eu lieu. L'équipe nationale du Brésil a enregistré l'un de ses pires bilans historiques, quittant la Coupe du Monde 2026 dès le premier tour à élimination directe. L'élimination des « Pentacampeons » en 8èmes de finale face à la Norvège a secoué non seulement le pays de la Samba, mais le monde du football tout entier.

Zamin.uz vous propose l'une des interviews les plus brûlantes et sensationnelles de la Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique : les réflexions de Carlo Ancelotti sur cet échec.

1. Honte historique : Ancelotti et le Brésil éliminés en 8èmes de finale !

Le Brésil, c'est la royauté du football, quintuple champion du monde. Ils étaient venus à ce Mondial uniquement pour la victoire, et l'entraîneur principal Carlo Ancelotti de Guardiola à Manchester Citydevait écrire l'histoire (pas en tant qu'entraîneur). Cependant, le destin en a décidé autrement.

La sélection brésilienne s'est inclinée de manière inattendue contre l'équipe de Norvège en 8èmes de finale sur le score de 1 à 2. Ce résultat est devenu une véritable tragédie pour les supporters de la « Seleção », et cette débâcle historique de l'équipe sera longtemps commentée.

2. Carlo Ancelotti admet son erreur : « La pause fraîcheur et les changements tactiques... »

Selon les informations rapportées par ESPN, le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti s'est exprimé sur cette participation infructueuse, révélant les principales causes de la défaite et sa propre erreur.

Selon Ancelotti, le principal tournant qui a influencé le sort du match a été la pause fraîcheur (pause pour s'hydrater). Jusque-là, le Brésil maîtrisait la rencontre.

Extrait de la déclaration de Carlo Ancelotti : « Je pense que le tournant décisif a été cet arrêt pour s'hydrater, car avant cela, nous contrôlions totalement le match. Il faut également admettre que les Norvégiens ont gardé le ballon longtemps dans leur moitié de terrain. Mon erreur vient peut-être de là : j'ai pensé que nous perdions le contrôle, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. J'ai fait quelques ajustements tactiques et, peu après, Haaland nous a marqué un but... »

3. Suite de la compétition : le destin de la Norvège et le nouveau champion

Après la défaite, Ancelotti a salué le style de jeu de la Norvège. Cependant, les Scandinaves ont eux-mêmes été battus en quart de finale par l'Angleterre (1-2 après prolongation).

Le titre de champion est revenu à l'Espagne ! La « Roja » s'est imposée 1-0 en finale contre l'Argentine, devenant la meilleure équipe nationale du monde.

Faits marquants concernant l'échec du Brésil à la Coupe du Monde 2026

Aspect / Élément Détails Compétition CM 2026 Tour d'élimination 8èmes de finale Score Brésil 1:2 Norvège Entraîneur principal Carlo Ancelotti (responsable de la défaite) Facteur clé Pause fraîcheur (selon Ancelotti) But décisif Erling Haaland (Norvège) Erreur d'Ancelotti Changements tactiques erronés en pensant que le contrôle était perdu Nouveau Champion Espagne

L'élimination honteuse du Brésil de la Coupe du Monde 2026 et l'aveu d'erreur d'Ancelotti constituent l'un des événements majeurs de la planète football.

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Selon vous, Carlo Ancelotti doit-il rester à la tête de la sélection brésilienne ? Son erreur est-elle la véritable cause de la défaite ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !