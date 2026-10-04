L'Argentine bat le Burkina Faso sur le score de 7-0

L'équipe nationale d'Argentine a battu le Burkina Faso 7-0 lors d'un match amical international. Lors de la rencontre disputée au stade Monumental de Buenos Aires, les joueurs argentins ont pris le contrôle du match dès les premières minutes. L'équipe a marqué cinq buts en première mi-temps et en a ajouté deux autres après la pause.

Le score a été ouvert à la 4e minute. Lautaro Martínez a transformé un penalty pour donner l'avantage à l'Argentine. À la 8e minute, le joueur burkinabé Moumouni Diallo a marqué contre son camp.

À la 12e minute, Gianluca Prestianni a inscrit le troisième but argentin. À la 35e minute, Nico Paz a porté le score à 4-0. Une minute plus tard, Julián Álvarez a également ajouté son nom au tableau d'affichage.

En seconde période, l'Argentine a poursuivi ses offensives. À la 57e minute, Franco Mastantuono a marqué. Dans le temps additionnel, à la 90+3e minute, Giuliano Simeone a inscrit le septième but de l'équipe nationale argentine.

Les statistiques du match ont également montré la nette supériorité de l'Argentine. L'Argentine a tiré 28 fois au but, dont 16 cadrés. Pour le Burkina Faso, ces chiffres étaient respectivement de 3 et 1.

En termes de possession de balle, l'Argentine a enregistré 75 %, contre 25 % pour le Burkina Faso. L'Argentine a commis 9 fautes, tandis que les joueurs du Burkina Faso en ont commis 5. Le bilan des cartons jaunes était de 0-1, et 0-0 pour les cartons rouges.

Le nombre de hors-jeu était de 1 pour l'Argentine et 0 pour le Burkina Faso. Sur les corners, l'Argentine a dominé 7-1.