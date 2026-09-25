Lautaro Martínez rend visite à son ancien club et évoque Messi

Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martínez, a profité de la trêve internationale pour rendre visite à son ancien club, le Racing Club, où il a assisté au derby. Selon Goal.com, ce retour riche en émotions a attiré l'attention du monde du football sur les projets futurs de l'attaquant et sur la période de transition imminente de l'équipe nationale d'Argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'attaquant est venu au stade El Cilindro pour assister au derby acharné entre les équipes de réserve du Racing et d'Independiente à Avellaneda. Il a été chaleureusement accueilli par le président du club, Diego Milito. Il est à noter que Milito est un ancien coéquipier qui avait remplacé Lautaro lors de ses débuts professionnels.

Un retour émouvant dans un lieu historique

Cette visite a été un retour émouvant pour le capitaine des Nerazzurri dans le lieu où il a commencé son parcours dans le football professionnel avant son transfert en Italie en juillet 2018. En rencontrant ses anciens coéquipiers et la direction du club, l'attaquant a exprimé sa joie de retrouver l'atmosphère du stade où il a fait ses premiers pas.

Lors du rassemblement de l'équipe nationale d'Argentine, l'attention s'est portée sur les adieux imminents du grand capitaine, Lionel Messi. Dans une interview accordée à ESPN Argentina, Lautaro Martínez a partagé ses réflexions sur l'avenir de l'équipe et la place de la légende.

Nouveau cycle et changement de génération

En répondant à la question sur l'avenir de Lionel Messi en sélection, l'attaquant de l'Inter a déclaré avec calme : « Il n'est pas encore parti, nous avons encore un match et nous verrons ensuite. » L'attaquant a également souligné les fondations laissées par cette génération dorée et le début d'une nouvelle ère.

« Nous devons repartir de zéro, comme à chaque nouveau cycle. » Le processus de renouvellement générationnel dirigé par Lionel Scaloni mise sur l'intégration de jeunes talents prometteurs aux leaders actuels pour maintenir la domination mondiale, a ajouté Martínez.

Le leader de l'Inter a souligné que l'équipe compte des joueurs expérimentés ayant participé à deux Coupes du Monde, ainsi que des jeunes talents importants. Il a également reconnu que perpétuer l'héritage laissé par Leo, Otamendi et Ángel Di María exige une immense responsabilité de la part de chaque membre de l'équipe.