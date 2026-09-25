Lautaro Martínez rend visite à son ancien club et évoque Messi

·34·Sport
Lautaro Martínez rend visite à son ancien club et évoque Messi

Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martínez, a profité de la trêve internationale pour rendre visite à son ancien club, le Racing Club, où il a assisté au derby. Selon Goal.com, ce retour riche en émotions a attiré l'attention du monde du football sur les projets futurs de l'attaquant et sur la période de transition imminente de l'équipe nationale d'Argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'attaquant est venu au stade El Cilindro pour assister au derby acharné entre les équipes de réserve du Racing et d'Independiente à Avellaneda. Il a été chaleureusement accueilli par le président du club, Diego Milito. Il est à noter que Milito est un ancien coéquipier qui avait remplacé Lautaro lors de ses débuts professionnels.

Un retour émouvant dans un lieu historique

Cette visite a été un retour émouvant pour le capitaine des Nerazzurri dans le lieu où il a commencé son parcours dans le football professionnel avant son transfert en Italie en juillet 2018. En rencontrant ses anciens coéquipiers et la direction du club, l'attaquant a exprimé sa joie de retrouver l'atmosphère du stade où il a fait ses premiers pas.

Lors du rassemblement de l'équipe nationale d'Argentine, l'attention s'est portée sur les adieux imminents du grand capitaine, Lionel Messi. Dans une interview accordée à ESPN Argentina, Lautaro Martínez a partagé ses réflexions sur l'avenir de l'équipe et la place de la légende.

Nouveau cycle et changement de génération

En répondant à la question sur l'avenir de Lionel Messi en sélection, l'attaquant de l'Inter a déclaré avec calme : « Il n'est pas encore parti, nous avons encore un match et nous verrons ensuite. » L'attaquant a également souligné les fondations laissées par cette génération dorée et le début d'une nouvelle ère.

« Nous devons repartir de zéro, comme à chaque nouveau cycle. » Le processus de renouvellement générationnel dirigé par Lionel Scaloni mise sur l'intégration de jeunes talents prometteurs aux leaders actuels pour maintenir la domination mondiale, a ajouté Martínez.

Le leader de l'Inter a souligné que l'équipe compte des joueurs expérimentés ayant participé à deux Coupes du Monde, ainsi que des jeunes talents importants. Il a également reconnu que perpétuer l'héritage laissé par Leo, Otamendi et Ángel Di María exige une immense responsabilité de la part de chaque membre de l'équipe.

Lautaro MartínezLionel MessiInterRacing ClubArgentine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Kane révèle ce qu'il a admis après le match contre MessiKane révèle ce qu'il a admis après le match contre Messi16 juillet 09:56Qu'a dit Messi après la « remontada » victorieuse contre l'Angleterre ?Qu'a dit Messi après la « remontada » victorieuse contre l'Angleterre ?16 juillet 09:38Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineLionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineAujourd'hui 10:14Un accord existe-t-il entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone ?Un accord existe-t-il entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone ?21 août 13:19Un accord aurait été trouvé entre Lautaro Martínez et le FC BarceloneUn accord aurait été trouvé entre Lautaro Martínez et le FC Barcelone21 août 12:10Emiliano Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel MessiEmiliano Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel Messi23 septembre 10:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?