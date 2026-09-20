La Roma laisse échapper une victoire 2-0 face à l'Inter

La 5e journée de Serie A a offert le choc le plus attendu de la saison jusqu'à présent. Dans le magnifique stade Olimpico de Rome, deux géants en lutte pour la première place, la Roma et l'Inter Milan, se sont affrontés. Le match, riche en intensité et en duels tactiques, s'est soldé par un match nul spectaculaire de 2-2. La première mi-temps a été le théâtre du récital du milieu de terrain local Manu Koné : la star française a inscrit un doublé aux 6e et 37e minutes.

Cependant, dès le début de la seconde période, le capitaine des Nerazzurri, Lautaro Martínez, a pris ses responsabilités : le buteur argentin a fait parler son talent aux 46e et 79e minutes, sauvant son équipe d'une défaite certaine. Après ce partage des points dramatique, les deux clubs totalisent 13 points et conservent leur place de co-leaders au sommet du classement.

Pourquoi la Roma, dominatrice en première période, a-t-elle laissé filer son avance de 2-0 ? Comment Lautaro Martínez a-t-il fait taire le public de l'Olimpico, et quel impact ce nul intense aura-t-il sur la course au Scudetto ?

« Le doublé de Koné et la volonté de Lautaro » : chronique du choc romain

Les moments forts du choc de la 5e journée :

Le but éclair de Manu Koné (6') : La Roma a pressé dès les premières minutes, ouvrant le score grâce à une frappe précise du milieu français (1-0) ;

Récital et second but (37') : Koné a poursuivi son festival offensif en portant le score à 2-0 juste avant la pause ;

Douche froide au retour des vestiaires (46') : Dès la reprise, l'Inter a attaqué et Lautaro Martínez a réduit l'écart (2-1) ;

Le point final de Lautaro (79') : À 11 minutes de la fin, l'attaquant argentin a signé un doublé pour égaliser (2-2) ;

Co-leaders maintenus : Les deux équipes restent invaincues avec 13 points chacune en tête du championnat italien.

Feuille de match et compositions du choc à l'Olimpico

Protocole officiel de la 5e journée de Serie A et notes de l'arbitre :

Compétition / Journée Résultat du match Buteurs Points des équipes Serie A, 5e journée Roma 2 : 2 Inter Koné 6', 37' — Lautaro Martínez 46', 79' Roma — 13 points / Inter — 13 points (Leaders)

Composition de la Roma : Svilar, Mancini (Ndicka, 60), N'Dicka, Hermoso, Molina (Rensch, 60), Cristante, Koné (Pisilli, 60), François, Dybala, Soulé, Malen ;

Composition de l'Inter : Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni (Luis Enrique, 63), Diouf, Barella, Zielinski, Jones (Sucic, 54), Dimarco (Carlos Augusto, 54), Thuram, Lautaro Martínez ;

Avertissements (Cartons jaunes) : Ndicka 73', Koulierakis 82', Gilardi 89' — Barella 11', Akanji 45+4', Bastoni 57'.

Analyse tactique : les experts sur le duel Roma-Inter

Conclusions des analystes et experts du football italien sur le match :

La domination de Koné au milieu : Les récupérations du milieu français et ses incursions soudaines dans la surface adverse ont posé des problèmes inattendus à la défense de l'Inter ;

Les ajustements de Simone Inzaghi : L'Inter est revenue avec un état d'esprit différent en seconde période ; le pressing intensifié et les centres ont ouvert des brèches dans la défense romaine ;

Lautaro, un vrai capitaine : Sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux confirme pourquoi l'Argentin est l'un des meilleurs attaquants au monde ;

L'intensité de la course au titre : Le fait que les deux équipes soient au coude-à-coude avec 13 points promet une lutte pour le Scudetto acharnée jusqu'à la fin de la saison.

Ce nul 2-2 à Rome a démontré la haute intensité et la richesse tactique de la Serie A, offrant un pur plaisir aux fans de football.

Selon vous, les changements tactiques à la 60e minute sont-ils responsables de la perte de l'avantage de la Roma, ou est-ce la pression de l'Inter qui a été décisive ? Qui, selon vous, est le mieux placé pour remporter le Scudetto ? Partagez vos analyses en commentaires !