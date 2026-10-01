Lautaro Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel Messi en équipe nationale

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lautaro Martínez, a admis que la fin de la carrière internationale de Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football du pays, sera un moment très émouvant pour l'équipe. Dans une interview accordée à la chaîne Telefe, l'attaquant de l'Inter a partagé ses réflexions sur cette période de transition et la soirée d'adieu imminente. Après une large victoire lors d'un match amical contre la Bolivie, l'équipe concentre désormais toute son attention sur le match contre le Bénin, qui marquera la dernière apparition de Lionel Messi sous le maillot national. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match disputé au stade Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, l'Argentine a battu son adversaire sur le score de 4-0. Lautaro Martínez a ouvert le score d'une frappe précise depuis l'extérieur de la surface. Avant la pause, Nico Paz a creusé l'écart avec un superbe but, tandis qu'au début de la seconde période, le capitaine par intérim Cristian Romero a inscrit le troisième but de la tête. Vers la fin du match, José Manuel López a scellé le résultat final en marquant de près.

Une nouvelle ère et des émotions en équipe nationale

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'attaquant de 29 ans a souligné que porter le maillot de l'équipe nationale est toujours une fierté. Selon lui, un nouveau cycle commence pour l'équipe et les joueurs expérimentés en Coupe du Monde continueront d'aider les jeunes. Après le succès en Coupe du Monde, le groupe s'est réuni à nouveau et l'énergie positive entre les joueurs est restée intacte.

Lionel Messi avait annoncé qu'il mettrait fin à sa carrière internationale le 31 août de cette année. Son dernier match aura lieu le 6 octobre contre l'équipe nationale du Bénin au stade Estadio Monumental. Cette rencontre marquera la fin du chapitre brillant de la légende du football en équipe nationale.

L'héritage international du capitaine légendaire

En évoquant la future soirée d'adieu, Lautaro Martínez n'a pas caché que ce sera très difficile sur le plan émotionnel pour l'équipe :, a déclaré l'attaquant.

Au cours de sa carrière internationale, Lionel Messi a atteint les sommets avec l'équipe nationale d'Argentine. Il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'équipe en remportant la Copa América en 2021 et 2024, ainsi que la Coupe du Monde 2022. Pour l'attaquant qui évolue actuellement à l'Inter Miami en MLS, ce match marquera le point final de sa glorieuse carrière en équipe nationale.