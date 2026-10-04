Emiliano Martínez s'exprime sur le départ de Lionel Messi

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Emiliano Martínez s'exprime sur le départ de Lionel Messi

Le gardien de l'équipe nationale d'Argentine, Emiliano Martínez, a admis qu'un grand vide subsistera dans l'équipe après que le capitaine Lionel Messi aura mis fin à sa carrière internationale. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Samedi soir, lors du match disputé au stade « Estadio Monumental », l'Argentine a remporté une large victoire 7-0 contre le Burkina Faso. Après cette rencontre, le gardien a attiré l'attention sur les adieux imminents de Lionel Messi.

Victoire historique et sentiment de fierté

Selon les citations rapportées par ESPN Argentina, Emiliano Martínez a souligné que le fait d'avoir aidé Lionel Messi à remporter le titre lors de la Coupe du Monde au Qatar 2022 est l'un des plus grands honneurs de sa carrière. Il a déclaré avoir tout fait pour aider le meilleur joueur de l'histoire avec ses capacités.

Dans le vestiaire de l'« Albiceleste », la réalité de l'après-Messi commence lentement à se faire sentir. Le gardien a ouvertement admis que le départ imminent du capitaine laisserait un vide immense dans l'équipe, mais a ajouté que le groupe possède des joueurs de caractère prêts à assumer leurs responsabilités.

Pas vers l'avenir

Soulignant l'importance de chérir les moments riches en émotions à venir, le gardien a exprimé son intention de profiter au maximum du temps restant avec l'équipe. Il a déclaré vouloir voir le sourire sur le visage du capitaine lors du dernier match le 6 octobre et profiter de chaque minute.

Par ailleurs, lors de cette rencontre, Emiliano Martínez a enregistré son 45e clean sheet en 69 sélections avec l'équipe nationale. Il a salué la performance des jeunes débutants, soulignant que garder sa cage inviolée reste son objectif constant.

En parlant de l'exigence de l'entraîneur Lionel Scaloni et de l'adaptation des jeunes, Martínez a déclaré : « Tout se passe bien. Nous sommes une équipe qui intègre rapidement les jeunes. Scaloni ne fait de cadeaux à personne, celui qui travaille bien joue. »

Emiliano MartínezLionel MessiArgentineFootballGoal.com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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