Luis de la Fuente : Le match contre la Croatie sera difficile

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Luis de la Fuente : Le match contre la Croatie sera difficile

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance avant d'affronter la Croatie en Ligue des nations. Le technicien a souligné qu'il considère les représentants des Balkans comme l'une des équipes les plus puissantes et dangereuses du football mondial, indépendamment des résultats récents. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le sélectionneur espagnol s'attend à ce que le match à venir soit riche en duels de haut niveau. Bien que l'équipe de Croatie ait connu une certaine instabilité lors de ses dernières sorties, de la Fuente a noté que leur potentiel sur la scène internationale reste extrêmement élevé.

Potentiel de l'adversaire et ambiance à l'extérieur

Lors de la conférence de presse, le technicien espagnol a qualifié les récents revers de l'adversaire de coïncidences. Selon lui, le résultat du dernier match ne reflète pas le véritable niveau des Croates, qui ont prouvé au cours de la dernière décennie qu'ils ont une place établie dans le football mondial.

De plus, de la Fuente a déclaré qu'il s'attend à une atmosphère très intense dans le stade de Split. Selon lui, une telle pression ne fait pas peur à l'équipe ; au contraire, elle donne une motivation supplémentaire aux joueurs, tout comme dans des stades aux supporters passionnés comme San Mamés.

Le rôle de Lamine Yamal et l'ambiance au sein de l'équipe

Le fait que le jeune talent Lamine Yamal soit devenu l'une des figures centrales de l'Espagne a été particulièrement souligné par le technicien. Le jeune joueur apporte une immense valeur à l'équipe, non seulement par sa créativité sur le terrain, mais aussi par son sang-froid devant le but adverse.

« Lamine continue de grandir, il devient plus mature malgré son jeune âge et son expérience. Il nous aide non seulement à organiser le jeu, mais aussi à marquer des buts », a souligné l'entraîneur. Il a ajouté que, bien que le temps de jeu du joueur soit géré avec précaution, sa place dans le onze de départ est incontestable.

Parallèlement, de la Fuente a insisté sur l'importance de la profondeur de banc. Il a notamment salué le milieu de terrain d'Arsenal, Mikel Merino, qui justifie la confiance du staff technique même en entrant en jeu, s'avérant être une option fiable en toute circonstance.

Luis de la FuenteLamine YamalEspagneCroatieLigue des nations
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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