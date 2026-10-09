Le commentaire de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi atteint 5,8 millions de likes

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Le commentaire de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi atteint 5,8 millions de likes

Le commentaire laissé par Cristiano Ronaldo Lionel Messi sur Instagram a récolté 5,8 millions de likes. Dans ce message, Ronaldo a salué la victoire de Messi avec l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde et a exprimé son respect.

Le court commentaire de Ronaldo a été plébiscité par des millions d'utilisateurs d'Instagram. En conséquence, ce message est devenu l'un des plus remarqués sur les réseaux sociaux des joueurs.

Le post de Messi concernant Ronaldo enregistre également des chiffres élevés. Publié à l'occasion de l'anniversaire de Ronaldo, ce post est l'un des plus aimés de l'histoire d'Instagram avec plus de 7,3 millions de likes.

Dans les deux cas, l'intérêt des fans de football pour la relation entre Messi et Ronaldo se reflète dans les statistiques d'Instagram.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagramArgentineFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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