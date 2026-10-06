Rio Ferdinand s'exprime sur le conflit entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus

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Rio Ferdinand s'exprime sur le conflit entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus

L'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, a réagi à la situation tendue entre Cristiano Ronaldo et l'entraîneur Jorge Jesus. Selon Goal.com, le départ de la star portugaise du camp d'entraînement suite à un désaccord avec le coach a fait grand bruit dans le monde du football, et l'expert renommé a partagé son analyse. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est de notoriété publique que le conflit entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus a gravement affecté l'atmosphère au sein de l'équipe. Diverses hypothèses ont été avancées pour résoudre la situation et réconcilier les parties. Selon Rio Ferdinand, l'entraîneur doit prendre des mesures rapides et appropriées pour régler ce problème.

L'entraîneur doit-il s'excuser

Rio Ferdinand souligne que la seule façon de résoudre ce conflit est que Jorge Jesus apaise la situation et admette son erreur. Selon l'ancien joueur, l'entraîneur doit s'adresser au public et reconnaître ouvertement qu'il a mal évalué la situation, sous peine d'être licencié.

« Jorge Jesus doit s'excuser, sinon il sera limogé. Il doit sortir publiquement et dire : "J'ai mal évalué cette situation". Ensuite, il doit parler directement à CR7 et lui expliquer clairement ce qu'il attend de lui », cite Goal.com les propos de Ferdinand.

L'avenir de Ronaldo et l'importance des accords

Au cours de la discussion, l'avenir de Cristiano Ronaldo avec le Portugal a également été au centre des débats. Ferdinand a exprimé sa ferme conviction que l'attaquant expérimenté est encore capable de faire la différence et d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'équipe nationale.

Selon l'expert, le joueur et l'entraîneur doivent se parler en tête-à-tête pour clarifier son rôle et la manière dont il sera utilisé. Il a souligné l'importance de respecter strictement les accords conclus par la suite.

« De tels entraîneurs ne sont pas seulement payés pour diriger l'équipe, mais aussi pour savoir gérer les relations humaines », a ajouté Rio Ferdinand, évoquant la complexité du management dans le football.

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Jahongir Tursunov
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