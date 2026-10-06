Javier Zanetti exprime son admiration pour Lionel Messi

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Javier Zanetti exprime son admiration pour Lionel Messi

La légende de l'équipe nationale d'Argentine, Javier Zanetti, a exprimé ses vœux les plus sincères à son ancien coéquipier Lionel Messi alors que sa carrière internationale touche à sa fin. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le vice-président de l'Inter a une fois de plus placé Messi au même rang que le grand Diego Maradona, soulignant non seulement son talent, mais aussi ses qualités humaines exceptionnelles et sa résilience. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Zanetti et Messi ont partagé le terrain à 37 reprises sous le maillot national, collaborant notamment lors des Copa América 2007 et 2011. L'ancien capitaine se souvient que dès les premiers entraînements, le jeune Lionel se distinguait nettement des autres et que son talent extraordinaire était immédiatement visible. Selon lui, il était évident que ce joueur très jeune et réservé allait rapidement propulser le football national vers les sommets.

Messi et Maradona — Les deux génies du football argentin

Dans son interview, Javier Zanetti a mis l'accent sur le parcours de Lionel Messi et sur son importance capitale pour l'équipe nationale. Il a souligné qu'après Diego Maradona, l'émergence d'un autre génie en Argentine capable d'unifier toute une nation relève du véritable miracle.

L'ancien défenseur a insisté sur le fait que non seulement les actions de Messi sur le terrain sont admirables, mais que son caractère l'est tout autant. « C'est un véritable exemple de résilience qui ne cesse jamais de se battre et qui surmonte toutes les difficultés », a déclaré Zanetti en faisant référence aux épreuves traversées par le joueur avant d'atteindre le succès.

L'avenir et la soirée d'adieu

Avant cette soirée d'adieu où l'équipe d'Argentine affrontera le Bénin, Zanetti a expliqué qu'il préférait ne pas déranger son ancien coéquipier. Selon lui, la relation de respect mutuel qu'ils entretiennent s'est renforcée au fil des années, et cette fois encore, il a choisi de laisser Messi vivre ses émotions en toute tranquillité.

Zanetti a également exprimé sa confiance dans le fait que les supporters argentins rendront un hommage mérité à leur héros et que, dans le futur, des joueurs talentueux comme Lautaro Martínez mèneront l'équipe nationale vers de nouveaux sommets. Cet événement riche en émotions devrait marquer une nouvelle page dans l'histoire du football argentin.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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