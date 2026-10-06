Steve Mounié : Lionel Messi n'est pas mon idole

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Steve Mounié : Lionel Messi n'est pas mon idole

Le capitaine de l'équipe nationale du Bénin, Steve Mounié, a fait une déclaration inattendue avant le match prestigieux contre l'Argentine. L'attaquant expérimenté a affirmé qu'il ne considérait pas Lionel Messi comme son idole avant ce duel face aux champions du monde. Cette confrontation suscite un grand intérêt dans le monde du football. Selon Goal.com rapporte l'information.

Selon Goal.com, bien que le joueur de 32 ans ne puisse pas entrer sur le terrain en raison d'une blessure, il a voyagé à Buenos Aires avec son équipe. Pour la sélection du Bénin, représentant le continent africain, sa présence sur le banc et son soutien moral sont d'une grande importance. Ce match constitue un test sérieux pour l'équipe.

Approche de principe et respect des stars

L'ancien attaquant de Huddersfield Town a souligné qu'il ne regardait pas les plus grandes stars du football avec admiration, mais comme des adversaires égaux sur le terrain. Dans une interview accordée à Mega Sports Media, en parlant du détenteur de huit Ballons d'Or, Mounié a déclaré sans détour : « Je ne considère personne comme une idole, et je ne considère pas Lionel Messi comme mon idole ».

Le joueur a également expliqué la philosophie qui l'a aidé tout au long de sa carrière, ajoutant qu'il aime le jeu et prend plaisir à observer les joueurs talentueux. Selon lui, même lorsqu'il a affronté de grands joueurs, il n'a jamais demandé de maillot et n'a jamais élevé ses adversaires à un rang trop glorieux.

Rencontre historique et projets futurs

Néanmoins, l'attaquant expérimenté apprécie l'immense contribution du capitaine argentin à l'histoire du football. Reconnaissant l'importance de cette soirée d'adieu à Buenos Aires, Mounié a souligné qu'il était venu observer les actions de son adversaire et que Messi mérite pleinement de profiter de ces moments pour ses années de service au football.

Lors de son voyage, le capitaine du Bénin a également visité le célèbre stade de La Bombonera et a publié sur les réseaux sociaux des photos soutenant l'équipe de Boca Juniors. Le match sert de préparation importante pour le Bénin avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, l'attention du joueur est concentrée sur la guérison de sa blessure et sur le rétablissement de sa place au sein du club allemand d'Augsburg.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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