L'ancien défenseur d'Arsenal, Emmanuel Eboué, a exprimé sa ferme conviction que son ancien coéquipier en sélection, Yaya Touré, reviendra à l'avenir en Premier League en tant qu'entraîneur principal. Selon lui, la légende de Manchester City possède toutes les qualités nécessaires pour devenir le premier entraîneur ivoirien à diriger une équipe dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à LiveFootballTickets, Eboué a souligné qu'il suivait de près les étapes de la carrière d'entraîneur de son compatriote. Il a confié qu'il échangeait régulièrement avec l'ancien milieu de terrain et qu'il était impressionné par son dévouement et son évolution positive dans le domaine du coaching. Il a également noté que de tels succès suscitent une grande fierté chez tout le peuple ivoirien.

Un parcours d'expérience et une page européenne

Après avoir obtenu sa licence UEFA Pro, Yaya Touré n'a pas cherché à obtenir immédiatement des postes de haut niveau. Au contraire, il a choisi la voie de l'expérience progressive. Il a travaillé comme entraîneur adjoint à l'Olimpik Donetsk en Ukraine, à l'Akhmat Grozny en Russie et au Standard de Liège en Belgique. Il a également travaillé efficacement à l'académie de Tottenham entre 2022 et 2023, perfectionnant ses compétences avec les jeunes joueurs.

Ce processus de formation graduel a finalement ouvert la voie à son poste d'adjoint principal de Roberto Mancini au sein de l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Cette riche expérience internationale lui a apporté la profondeur tactique nécessaire pour diriger une équipe de manière indépendante et lui a permis de faire un pas audacieux dans le monde du coaching de haut niveau.

Une étape historique en Ligue des champions

Comme le rapporte Goal.com, Yaya Touré, qui a signé un contrat avec le club de Bratislava jusqu'en juin 2029, est entré dans l'histoire en août en devenant le premier entraîneur africain à diriger une équipe lors de la phase principale de la Ligue des champions. La lourde défaite 6-1 face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, lors de la première journée, a été une épreuve sérieuse pour lui.

Cependant, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone poursuit sa route sans renoncer à son schéma tactique offensif en 4-3-3. Aujourd'hui, sa mission principale est de trouver le juste équilibre entre la régularité dans le championnat national et les exigences du niveau élite européen.