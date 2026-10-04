Emmanuel Eboué veut voir Yaya Touré entraîner en Premier League

·6·Sport
Emmanuel Eboué veut voir Yaya Touré entraîner en Premier League

L'ancien défenseur d'Arsenal, Emmanuel Eboué, a exprimé sa ferme conviction que son ancien coéquipier en sélection, Yaya Touré, reviendra à l'avenir en Premier League en tant qu'entraîneur principal. Selon lui, la légende de Manchester City possède toutes les qualités nécessaires pour devenir le premier entraîneur ivoirien à diriger une équipe dans l'un des championnats les plus compétitifs au monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à LiveFootballTickets, Eboué a souligné qu'il suivait de près les étapes de la carrière d'entraîneur de son compatriote. Il a confié qu'il échangeait régulièrement avec l'ancien milieu de terrain et qu'il était impressionné par son dévouement et son évolution positive dans le domaine du coaching. Il a également noté que de tels succès suscitent une grande fierté chez tout le peuple ivoirien.

Un parcours d'expérience et une page européenne

Après avoir obtenu sa licence UEFA Pro, Yaya Touré n'a pas cherché à obtenir immédiatement des postes de haut niveau. Au contraire, il a choisi la voie de l'expérience progressive. Il a travaillé comme entraîneur adjoint à l'Olimpik Donetsk en Ukraine, à l'Akhmat Grozny en Russie et au Standard de Liège en Belgique. Il a également travaillé efficacement à l'académie de Tottenham entre 2022 et 2023, perfectionnant ses compétences avec les jeunes joueurs.

Ce processus de formation graduel a finalement ouvert la voie à son poste d'adjoint principal de Roberto Mancini au sein de l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Cette riche expérience internationale lui a apporté la profondeur tactique nécessaire pour diriger une équipe de manière indépendante et lui a permis de faire un pas audacieux dans le monde du coaching de haut niveau.

Une étape historique en Ligue des champions

Comme le rapporte Goal.com, Yaya Touré, qui a signé un contrat avec le club de Bratislava jusqu'en juin 2029, est entré dans l'histoire en août en devenant le premier entraîneur africain à diriger une équipe lors de la phase principale de la Ligue des champions. La lourde défaite 6-1 face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, lors de la première journée, a été une épreuve sérieuse pour lui.

Cependant, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone poursuit sa route sans renoncer à son schéma tactique offensif en 4-3-3. Aujourd'hui, sa mission principale est de trouver le juste équilibre entre la régularité dans le championnat national et les exigences du niveau élite européen.

Yaya TouréEmmanuel EbouéPremier LeagueLigue des championsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Pep Guardiola attendu de retour au stade pour un match de Manchester CityPep Guardiola attendu de retour au stade pour un match de Manchester CityHier 12:38Manchester City pourrait être poursuivi par des joueurs et des agentsManchester City pourrait être poursuivi par des joueurs et des agents1 octobre 19:51Le sponsor de Manchester City menace d'attaquer la Premier League en justiceLe sponsor de Manchester City menace d'attaquer la Premier League en justice1 octobre 02:10Une décision concernant Manchester City est exigée avant la fin de la saison en coursUne décision concernant Manchester City est exigée avant la fin de la saison en cours1 octobre 01:38Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions et à une exclusion du championnatManchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions et à une exclusion du championnat30 septembre 01:18Ferran Soriano s'adresse au personnel de Manchester CityFerran Soriano s'adresse au personnel de Manchester City29 septembre 23:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov