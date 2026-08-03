Kai Havertz dévoile les grandes ambitions d'Arsenal pour la nouvelle saison

Kai Havertz, l'attaquant d'Arsenal, s'est exprimé sur les plans ambitieux du club pour la nouvelle saison, déclarant que l'équipe vise à remporter toutes les compétitions. Selon Goal.com, les hommes de Mikel Arteta, sacrés champions de Premier League la saison dernière, ont l'intention de porter leur succès à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le site.

Pour rappel, Arsenal est devenu champion de Premier League après une disette de 22 ans et trois deuxièmes places consécutives. L'équipe a également frôlé une saison historique en atteignant la finale de la Ligue des champions, s'inclinant toutefois aux tirs au but face au PSG lors de la rencontre décisive. Ayant marqué lors de cette finale européenne, Kai Havertz a souligné que l'équipe ambitionne désormais de s'emparer de tous les trophées, tant sur la scène nationale qu'internationale.

De nouveaux horizons et des standards élevés

Évoquant les objectifs majeurs fixés au club, l'international allemand a affirmé que l'équipe ne baisserait pas ses standards après le titre. Selon Kai Havertz, les joueurs ne veulent pas se contenter d'un seul championnat.

« Nous voulons tous les trophées. Nous sommes ici pour cela. Nous venons de remporter la Premier League, mais encore plus d'opportunités s'offrent à nous », a déclaré l'attaquant.

Il a également ajouté qu'il était conscient de la difficulté de briller simultanément sur quatre tableaux : « Pour cela, nous devons atteindre un niveau encore plus élevé. Nous savons combien la saison est longue et combien il est difficile d'être régulier dans toutes les compétitions. Cette année encore, nous voulons faire les choses encore mieux et atteindre notre objectif. »

Concurrence accrue et changements dans l'effectif

La nouvelle saison s'annonce encore plus ardue pour Arsenal, qui n'a jamais réussi à défendre son titre de champion en Premier League de son histoire. La principale raison en est l'activité des rivaux sur le marché des transferts. Notamment, Manchester City et Chelsea ont battu leurs records de transferts en recrutant respectivement Elliot Anderson et Morgan Rogers.

De son côté, Arsenal a transféré Christos Tzolis et s'est également positionné sur le dossier Vinicius Junior. Poursuivant sa préparation d'avant-saison, le club londonien s'est imposé 4-1 face à Gérone, une rencontre lors de laquelle tant Kai Havertz que Christos Tzolis ont inscrit leur nom au tableau d'affichage.

Reconnaissant que la concurrence se renforce, Kai Havertz a insisté sur le fait que l'équipe devait progresser encore plus vite : « Nous voyons que les autres équipes se renforcent, nous devons donc nous aussi faire un pas en avant. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici et que nous nous entraînons. Nous voulons bien commencer la saison et atteindre à nouveau les objectifs que nous nous sommes fixés. »