Alors que le club anglais de Manchester City traverse l'une des périodes les plus complexes et périlleuses de son histoire, l'ancien entraîneur de l'équipe, Pep Guardiola, prévoit de faire son retour au stade. Selon les informations relayées par The Mirror, le célèbre technicien catalan, qui a quitté son poste à la fin de la saison dernière pour laisser les commandes à Enzo Maresca, souhaite témoigner sa solidarité indéfectible au club dans ces moments difficiles. C'est ce que rapporte Goal.com indique. Il est rapporté que

Une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de toutes les accusations liées à la violation des règles financières de la Premier League entre 2009 et 2018. Cette décision retentissante est devenue une épreuve majeure pour le club, et les 20 trophées ainsi que les succès sans précédent obtenus sous la direction de Guardiola sont désormais sous le feu des projecteurs.

Soutien dans une situation difficile

Malgré cette décision lourde et controversée, la direction de Manchester City a fermement nié toute infraction et a officiellement déposé un appel. Dans un communiqué publié vendredi, le club a réaffirmé son innocence et a vivement critiqué les conclusions de la commission, pointant du doigt des erreurs juridiques et factuelles manifestes.

Dans ce contexte complexe, Pep Guardiola a décidé de démontrer sa loyauté envers la direction du club et les supporters. Selon des sources, il a ouvertement exprimé à ses proches et aux dirigeants du club son souhait d'être « aux côtés des siens » en cette période critique.

Une visite surprise lors d'un match de Ligue des champions

Selon les plans, Pep Guardiola assistera depuis les tribunes au match de Ligue des champions où Manchester City recevra le club français du PSG le 14 octobre. Cette visite inattendue est perçue non seulement comme un soutien moral à l'équipe, mais aussi comme une réponse symbolique aux pressions entourant le club.

Ayant toujours défendu les dirigeants du club tout au long de sa carrière en se fiant à leurs garanties d'absence d'irrégularités, Guardiola reste fidèle à ses principes après ces récents événements. Il a réaffirmé publiquement sa loyauté inébranlable envers Manchester City via les réseaux sociaux.

Alors que les procédures juridiques se poursuivent, la direction du club a annoncé qu'elle s'abstiendrait de faire d'autres déclarations jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue. Le geste de Guardiola sera sans aucun doute un soutien psychologique important pour les supporters et l'équipe durant cette période d'épreuve.