La Ligue des Nations de l'AFC unifiée va transformer les qualifications pour la Coupe du Monde

La Confédération asiatique de football a annoncé son intention de créer une nouvelle Ligue des Nations de l'AFC, qui se tiendra tous les deux ans à partir de 2030. Cette compétition, composée de trois divisions, remplacera les matchs amicaux peu compétitifs sur le continent et sera directement intégrée aux phases de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe d'Asie. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon des documents de projet obtenus par ESPN, un système à trois niveaux couvrant les 47 associations membres de l'AFC est proposé. Selon ce plan, les deux premières divisions compteront 18 équipes chacune, tandis que la troisième division en comptera 11. La nouvelle compétition simplifiera considérablement le processus de qualification pour les deux tournois majeurs.

L'analyse des experts suggère que l'idée d'organiser un tournoi indépendant a été rejetée en raison des coûts opérationnels élevés et d'un calendrier trop chargé. Par conséquent, le nouveau format est conçu pour utiliser efficacement les fenêtres internationales de la FIFA, garantissant ainsi une meilleure qualité de match.

Système de qualification et format de la compétition

Les saisons alignées sur la Coupe du Monde devraient débuter en 2032-2033. À ce stade, les équipes de la première division joueront six matchs à domicile et six à l'extérieur, soit un total de 12 rencontres. Les six premières équipes du groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde.

De plus, les équipes classées de la septième à la dixième place disputeront des barrages dans un système de championnat pour les places restantes. Une règle de promotion et de relégation automatique s'appliquera aux deux meilleures et aux deux moins bonnes équipes de chaque division.

Réaction officielle et phase de test

Le secrétaire général de l'AFC, Datuk Seri Windsor John, a souligné l'importance stratégique de ce changement dans une déclaration officielle publiée le 21 décembre 2025. Selon lui, l'introduction d'une plateforme de compétition pendant les fenêtres FIFA vise à garantir des matchs de haute qualité en continu, suscitant également un intérêt croissant de la part des partenaires commerciaux.

Afin d'assurer une transition structurelle en douceur, l'AFC propose d'organiser un tournoi de transition test en 2028-2029. La répartition des équipes dans les divisions ne sera pas basée sur le classement FIFA, mais sur les résultats des matchs de qualification conjoints initiaux, offrant ainsi une chance équitable à toutes les associations.