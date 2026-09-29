Aymeric Laporte évoque ses succès avec l'Espagne et son changement de sélection

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Aymeric Laporte évoque ses succès avec l'Espagne et son changement de sélection

Après la victoire de l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026, le défenseur expérimenté Aymeric Laporte a réfléchi sur sa carrière internationale et les raisons qui l'ont poussé, il y a cinq ans, à choisir l'Espagne plutôt que l'équipe de France. Le joueur, qui évolue à l'Athletic Club, a souligné que sa fierté de porter le maillot de « La Roja » ne se mesure pas seulement aux trophées remportés, mais que cette décision est étroitement liée à sa vie privée et à ses liens familiaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, l'ancien défenseur de Manchester City est devenu un pilier central de l'équipe nationale d'Espagne depuis qu'il a officiellement changé de nationalité sportive en mai 2021. S'exprimant dans l'émission « El camino de Mario » de Mario Suárez, le joueur a déclaré : « Nous avons gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Nations et le Championnat d'Europe... même si rien de tout cela n'était arrivé, j'aurais ressenti la même fierté. Ma femme, ma famille et mes enfants sont d'ici. Je me sens pleinement espagnol ».

Le processus de naturalisation et la situation en France

Il a été révélé que le processus de transfert de Laporte vers l'équipe nationale d'Espagne n'a pas été facile et qu'il a été retardé au début pour certaines raisons. Cependant, les parties ont ensuite repris les négociations et la partie espagnole a manifesté un intérêt sérieux. Le joueur a compris qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité unique.

Avant cette décision, Aymeric Laporte avait été capitaine des équipes de jeunes de France. Cependant, après que le sélectionneur de l'équipe première, Didier Deschamps, n'ait jamais fait appel à ses services, le défenseur a été contraint de prendre une décision radicale. Il a reconnu respecter ses racines françaises et ses sentiments patriotiques, mais a admis que le manque d'attention de l'entraîneur et les opportunités offertes par l'Athletic Club à Bilbao ont rendu ce changement inévitable.

Les projets futurs du champion du monde

Le défenseur, aujourd'hui âgé de 32 ans, est devenu une pièce maîtresse de l'équipe d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente. Lors du match intense contre l'Angleterre au stade de Wembley dans le cadre de la Ligue des Nations, remporté 3-2, Laporte a disputé l'intégralité des 90 minutes.

Les champions du monde en titre se préparent pour leur prochain match important contre la Croatie à Séville, dans le but de poursuivre leur série positive. Laporte montre qu'il est prêt à tout donner pour remporter de nouveaux succès avec l'Espagne.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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