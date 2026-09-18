Mbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au Real

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Mbappé fait vibrer Madrid en nommant les trois légendes qu'il voudrait ramener au Real

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol AS a touché la corde sensible des supporters madrilènes ! La superstar française a été interrogée sur les légendes du « Club Royal » qu'il souhaiterait intégrer à l'effectif actuel s'il en avait la possibilité magique. Les choix de Mbappé et ses mots chaleureux sur ce trio légendaire ont suscité une vague de nostalgie dans le monde du football. Avec qui Mbappé rêverait-il de jouer et quelles sont les statistiques du buteur français cette saison ?

Le trio magique : les partenaires de rêve de Mbappé

En évoquant les grands noms qui ont forgé l'histoire de Madrid, Kylian Mbappé a souligné que leur talent reste intact aujourd'hui :

  • Cristiano Ronaldo: L'idole d'enfance de Mbappé et le meilleur buteur de l'histoire du Real ;

  • Zinedine Zidane : La fierté du football français, un génie qui a marqué l'histoire de Madrid en tant que joueur et entraîneur ;

  • Ronaldo (Nazário) : Le « Fenómeno » brésilien — selon Mbappé, son talent pur ne vieillira jamais.

« Ils pourraient encore jouer ! »

« Si je pouvais en faire revenir un, je choisirais Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane ou Ronaldo. Cristiano pourrait revenir. Zizou joue encore de temps en temps. Quant à Ronaldo... son talent ne s'éteint jamais. Ce sont des légendes du Real. Ils ont tant fait pour le club et continuent de susciter un immense respect chez les supporters madrilènes », a déclaré Mbappé.

La star française n'a pas caché que jouer aux côtés de ces icônes apporterait une force infinie non seulement à lui-même, mais aussi au Real d'aujourd'hui.

La forme étincelante du buteur à 200 millions

Indicateur

Résultat de Kylian Mbappé

Matchs joués

Toutes compétitions confondues 7 matchs

Buts marqués

8 buts

Passes décisives

2 passes

Efficacité (Buts+Passes)

En 7 matchs 10 actions décisives

Durée du contrat

Jusqu'à l'été 2029 en vigueur

Valeur marchande (Transfermarkt)

200 000 000 euros

Impliqué dans au moins une action décisive par match, Mbappé est devenu le leader incontesté du Real, poursuivant avec succès l'héritage de Ronaldo.

Selon vous, si vous pouviez ramener l'un de ces trois génies dans le Real actuel, lequel formerait le duo le plus redoutable avec Mbappé : Cristiano, Zidane ou le « Fenómeno » Ronaldo ?

Laissez vos pronostics et réflexions dans les commentaires ci-dessous et partagez cette interview touchante avec tous vos amis fans du Real via Telegram !

Kylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoZinedine ZidaneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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