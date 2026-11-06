«Tu as fait connaître le Portugal au monde entier» : Le Président du Portugal s'adresse à Ronaldo

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«Tu as fait connaître le Portugal au monde entier» : Le Président du Portugal s'adresse à Ronaldo

Le Président du Portugal, António José Seguro, a officiellement réagi à la fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldopar un message officiel spécial. Le chef de l'État a exprimé, au nom de tout le peuple, sa gratitude au capitaine légendaire de 41 ans pour sa contribution inégalée au développement du football national, les victoires de l'équipe et le prestige mondial qu'il a apporté au Portugal.

Le Président a souligné dans son discours que le parcours de Ronaldo restera une immense source d'inspiration pour des millions de Portugais et pour la jeunesse du monde entier.

«C'est l'un des jours les plus difficiles du sport» : Les mots sincères du Président

Le chef de l'État a noté que les adieux du légendaire buteur à la sélection ne sont pas faciles, exprimant ses pensées ainsi :

  • Remerciements au nom de toute la nation : «Au nom de tout le Portugal, Cristiano Ronaldoje te remercie du fond du cœur pour la loyauté infinie avec laquelle tu as porté le maillot de l'équipe nationale, pour avoir inspiré notre peuple et pour avoir fait connaître le Portugal sur toute la surface du globe» ;

  • Unité nationale dans les moments difficiles : «Je comprends que c'est l'un des jours les plus difficiles et les plus émouvants de la vie sportive de Cristiano. Mais je suis absolument certain que, comme le peuple portugais l'a prouvé à maintes reprises, il se tient aujourd'hui à ses côtés, uni comme un seul homme».

«Un amour infini pour la patrie» : Un héritage gravé dans l'histoire

António José Seguro a noté que la passion de Ronaldo pour son pays dépasse même les résultats sur le terrain :

  • De l'entraînement aux buts : «Le Portugal sait très bien qu'il peut toujours compter sur son patriotisme et son amour pour la patrie. Il continue d'exprimer cet amour avec cette passion inaltérable qu'il a consacrée à chaque entraînement, à chaque match intense et à chaque but qui nous a procuré une joie infinie» ;

  • Vœux de succès : «Je te souhaite un immense succès dans ta vie future, Cristiano. Et merci beaucoup pour ton travail acharné !» a conclu le Président.

Cristiano Ronaldo a mis fin à sa carrière internationale avec 234 sélections et 146 buts, laissant derrière lui des records inégalables dans l'histoire du football mondial.

Cristiano RonaldoÉquipe nationale du PortugalAntónio José SeguroFootballPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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