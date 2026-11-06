Qu'a dit Scolari, l'homme qui a lancé Cristiano Ronaldo au haut niveau, sur son départ de la sélection ?

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal et champion du monde, Luiz Felipe Scolari, de Cristiano Ronaldo a réagi avec émotion et chaleur à sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale. C'est sous la direction de ce célèbre technicien brésilien que le jeune Ronaldo a fait ses débuts avec l'équipe première du Portugal en 2003, faisant ses premiers pas sur la scène internationale.

Suite aux adieux de la légende du football de 41 ans à la sélection, Scolari a rendu un vibrant hommage à son ancien protégé et a pleinement soutenu sa décision.

« Tu es devenu un athlète que le Portugal n'oubliera jamais »

Dans son message, l'entraîneur brésilien expérimenté a souligné que la décision de Cristiano était opportune et que son héritage perdurerait à jamais :

Remerciements et félicitations au protégé : « Ronaldo, bravo ! Tu es serein et tu as pris la décision la plus juste. Tu es devenu l'un des plus grands sportifs que le Portugal n'oubliera jamais. En tant qu'ami et admirateur, je n'oublierai jamais tout ce que tu as accompli pour moi et tes coéquipiers », a déclaré l'entraîneur ;

Souvenir de la première rencontre : Scolari a également évoqué l'histoire de sa convocation en équipe nationale : « Murtosa (mon ancien adjoint) et Rui, du département des jeunes, nous avaient parlé d'un joueur unique nommé Ronaldo. C'est grâce à eux que nous avons rencontré Cristiano. Il s'est avéré être un grand homme et un footballeur incomparable. »

« Le professionnel le plus rigoureux que j'ai rencontré dans ma carrière »

Scolari a insisté sur le fait que les succès phénoménaux de Ronaldo ne sont pas seulement le fruit d'un talent inné, mais d'un travail acharné :

Exigence et résultat : « Cristiano a été l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en tant qu'homme. Tout ce que nous lui demandions, il l'exécutait à la perfection. Il a atteint tous ses objectifs car il a travaillé jour et nuit pour cela. Son talent a toujours été bien au-dessus de la moyenne » ;

Adieux affectueux : « Il a été le meilleur professionnel avec qui j'ai travaillé durant toute ma carrière d'entraîneur. Je suis immensément heureux qu'il ait pris une si belle décision. Je t'embrasse fort, Ronaldo ! Tous mes meilleurs vœux t'accompagnent », a conclu Luiz Felipe Scolari.

Ainsi, une ère brillante de 23 ans, débutée en 2003 sous les ordres de Scolari et riche de 234 sélections, 146 buts et un titre de champion d'Europe, s'achève officiellement en beauté.