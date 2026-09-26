Le football anglais est confronté à l'un des plus grands scandales financiers de ces dernières années. Selon les conclusions d'une commission indépendante, le club de Manchester City a été reconnu coupable de 114 des 115 accusations de violation des règles financières commises entre 2009 et 2018. Ce verdict historique a provoqué une onde de choc dans le championnat national, remettant au goût du jour les débats sur la compétitivité locale et les injustices passées au classement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, cette décision monolithique a ouvert la porte à des sanctions sans précédent, telles qu'une relégation dans les divisions inférieures, des amendes massives, des retraits de points et la révocation de titres historiques. En cette période critique, les équipes qui ont lutté pour le titre contre Manchester City et ont dû se contenter de la deuxième place, ainsi que leurs anciens joueurs, ont immédiatement réagi à cette nouvelle.

Le post ironique de l'ancien gardien

David de Gea , qui a disputé plus de 500 matchs avec Manchester United et a été le gardien titulaire jusqu'en 2023, a publié un message ironique sur ses réseaux sociaux. Sur son compte X officiel, faisant allusion à une possible redistribution des titres passés, il a écrit : « Alors...... Parlons-en. Combien de titres de Premier League ai-je donc ? ». Cette réaction sarcastique du gardien espagnol visait directement les saisons où Manchester United avait terminé à la deuxième place.

Il est de notoriété publique que durant la période où David de Gea évoluait au club, Manchester United a terminé plusieurs fois derrière Manchester City. Notamment lors de la saison 2011-2012, où le titre a été perdu à la différence de buts, ainsi qu'en 2017-2018 sous la direction de José Mourinho, et lors de la saison 2020-2021 sous Ole Gunnar Solskjær, où les « Red Devils » ont terminé sur la deuxième marche du podium.

Actions juridiques des clubs et demandes d'indemnisation

Selon The Athletic, à la suite de ce scandale, les principaux clubs du football anglais, dont Manchester United, Arsenal, Liverpool et Tottenham, ont mobilisé leurs équipes juridiques. Ces équipes ont commencé à préparer des plaintes pour obtenir réparation des pertes liées aux primes non perçues et aux revenus commerciaux. Cela ne fait qu'aggraver la complexité de la situation.

De son côté, Manchester City affirme qu'il se battra jusqu'au bout par des moyens légaux contre toutes les sanctions sportives et les plaintes de ses rivaux. Actuellement, la direction de la Premier League est confrontée à la tâche complexe de rendre une décision juste sans pour autant bouleverser totalement l'histoire de la compétition. Cette lutte juridique intense et les débats devraient se poursuivre pendant encore plusieurs mois.