La 7e journée de la Saudi Pro League a été marquée par un véritable choc. Al-Hilal, leader incontesté et grand favori de la compétition, a surpris tout le monde en s'inclinant devant ses propres supporters. Comment l'équipe remplie de stars a-t-elle pu trébucher et quelle est la cause principale de cette défaite ? À la fin de l'article, nous révélerons l'intrigue principale : la situation au classement qui déterminera le destin futur du leader.

Les moments désastreux qui ont fait basculer le match

On s'attendait à ce que le match commence par une domination des locaux, mais un scénario différent a prévalu sur le terrain :

Autogoal précoce : Dès la 15e minute, le défenseur expérimenté Koulibaly a marqué contre son camp, offrant un cadeau à l'adversaire.

Le coup de grâce : Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 45e minute, Koné a inscrit le deuxième but des visiteurs, rendant le score encore plus critique.

« Nous ne nous attendions pas à un tel résultat. Sur le terrain, chaque erreur a coûté cher », — ont déclaré les experts lors de l'analyse d'après-match.

Changements dans le match et au classement

Cette confrontation et la performance des équipes se reflètent dans les chiffres suivants :

Équipes Score Buts et buteurs Al-Hilal – Neom 0:2 Koulibaly (15, c.s.c.), Koné (45)

Composition de départ d'Al-Hilal : Al-Owais, Mahzari, Tambakti (Mandash, 46), Koulibaly, Al-Harbi (Al-Dawsari, 46), Neves, Martinelli (Al-Mutairi, 85), Milinković-Savić, Summerville, Kanno, Watkins.

Alors, où est le dénouement de l'intrigue ?

Beaucoup pensent naturellement qu'après cette défaite, Al-Hilal a perdu sa première place. Mais le secret et la solution sont que, grâce aux points perdus par ses rivaux et à son avance accumulée, Al-Hilal, avec 15 points, reste toujours leader! De son côté, après cette victoire révolutionnaire, Neom a accumulé 12 points et s'est hissé de manière inattendue à la 4e place.

Selon vous, Al-Hilal pourra-t-il se relever rapidement de cette défaite choc ou est-ce le début d'une crise ? Laissez votre avis en commentaires et partagez cette nouvelle avec vos amis fans de football !