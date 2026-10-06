Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, se prépare pour le dernier match de sa glorieuse carrière internationale de 21 ans. Selon Goal.com, l'attaquant légendaire de 39 ans portera le maillot national pour la dernière fois mardi soir au stade « Estadio Monumental » de Buenos Aires lors d'une rencontre contre le Bénin. Ce match promet d'être un événement riche en émotions pour la communauté mondiale du football et des millions de fans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Au centre d'entraînement d'Ezeiza, l'équipe dirigée par Lionel Scaloni a terminé ses derniers préparatifs tactiques. Lors de la séance finale, non seulement les joueurs actuels, mais aussi des compatriotes célèbres du passé, dont Pocho Lavezzi, étaient présents pour apporter leur soutien au capitaine. Une atmosphère chaleureuse et amicale était palpable entre les joueurs.

Actuellement, l'attaquant expérimenté détient le record absolu avec 207 sélections et 125 buts marqués pour l'équipe nationale. Lors du match solennel contre le Bénin, il aura l'occasion d'améliorer encore ce total. Après l'entraînement, Lionel Messi a partagé ses émotions sur ses réseaux sociaux en publiant des photos émouvantes : « Des moments spéciaux qui vont certainement me manquer... »

Changements dans l'effectif et maillot spécial

À l'approche de ce match d'adieu, plusieurs membres expérimentés de l'équipe nationale ont fait leur retour. Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso et Nicolás Tagliafico, laissés au repos lors des matchs précédents, ont réintégré le groupe. Il a également été confirmé que Leandro Paredes, suspendu, soutiendra son capitaine depuis les tribunes.

Cependant, il y a des absences. En raison de l'interdiction de voyage imposée par le club de la Roma, Paulo Dybala et Nahuel Molina ne pourront pas participer à cette rencontre. Pour l'entraîneur Lionel Scaloni, ce match n'est pas seulement l'occasion de faire ses adieux à une légende, mais aussi une étape importante pour tester la nouvelle génération avant le prochain cycle de tournois.

Pour honorer l'immense héritage de son capitaine, l'équipe portera un maillot spécialement conçu pour ce match. Le maillot est orné de motifs du Soleil de Mai et de branches de laurier, symbolisant les grandes contributions du joueur.

Une fois le coup de sifflet final retenti à Buenos Aires, le détenteur de huit « Ballons d'Or » consacrera toute son attention à sa carrière en club avec l'Inter Miami aux États-Unis. Scaloni et ses joueurs entameront quant à eux une nouvelle ère sans leur leader.