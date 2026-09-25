Mauricio Pochettino restera à la tête de l'équipe nationale des États-Unis jusqu'en 2030

Le sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis, Mauricio Pochettino, a signé un nouveau contrat de quatre ans qui le lie à l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Dans une interview accordée au podcast The Late Run de Goal.com, le technicien argentin a expliqué en détail les raisons de sa décision de poursuivre sa carrière aux États-Unis. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que le coach avait reçu une proposition de prolongation dès le début du Mondial, mais il a refusé toute négociation sur son avenir avant la fin du tournoi. Après des vacances en Europe suivant la compétition, l'entraîneur expérimenté a admis que les États-Unis et le travail qu'il y avait entamé lui manquaient.

Nouveau contrat et lien avec les supporters

Pochettino a souligné que le deuxième meilleur résultat de l'équipe américaine en Coupe du Monde et sa victoire en phase à élimination directe ont permis d'établir un lien fort avec les supporters. Il a affirmé que, même pendant ses vacances en Europe, l'environnement du football américain et les projets en cours lui manquaient.

"Il était important de bien jouer et nous avions convenu de discuter après le championnat. Pour être honnête, après la fin du Mondial, l'Amérique et les États-Unis m'ont manqué. Nous avions déjà commencé à construire quelque chose et une connexion fantastique s'était créée avec les fans", a déclaré le sélectionneur.

Jeunes talents et projets d'avenir

Mauricio Pochettino a indiqué que la grande confiance dans l'avenir de l'équipe a été un facteur déterminant dans sa prolongation. Selon lui, une génération de très jeunes joueurs talentueux, âgés de 16, 17, 18 et 19 ans, est en train d'émerger dans le football américain.

Des espoirs comme Cavan Sullivan, Julian Hall et Adri Mehmeti frappent à la porte de l'équipe nationale, et ils devraient renforcer la concurrence au sein de l'effectif principal. Pochettino a exprimé sa conviction que ces jeunes joueurs renforceront le jeu de l'équipe d'ici la Coupe du Monde 2030.

Le plan du technicien ne se limite pas aux résultats de l'équipe nationale. Il a l'intention de renforcer les passerelles pour les joueurs, les entraîneurs et les équipes à l'échelle de la fédération américaine de football, et d'appliquer sa riche expérience à d'autres secteurs du football du pays.