Stale Solbakken inquiet de la condition physique d'Erling Haaland

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Stale Solbakken, a fait savoir que la star de Manchester City, Erling Haaland, est soumise à une charge de travail excessive et qu'il aura bientôt besoin de repos. Le technicien, qui a dévoilé sa sélection pour les prochains matchs de l'UEFA Nations League, n'a pas caché ses vives inquiétudes concernant l'état physique et mental du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon des informations relayées par ixbt.com et d'autres sources sportives internationales, le calendrier de la saison actuelle est extrêmement chargé, ce qui ne manque pas d'affecter la condition générale des joueurs. Erling Haaland avait ouvertement admis sur sa chaîne YouTube personnelle que l'absence de stages et de préparation traditionnels lors de la longue intersaison suivant la Coupe du Monde avait engendré des difficultés psychologiques.

Une réunion importante entre entraîneurs

Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken s'est rendu en Angleterre pour rencontrer l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, afin de protéger sa star. Les deux parties ont discuté en détail de la réduction de la charge de travail de l'attaquant cette saison et de la préservation de sa santé.

Au cours de la réunion, les deux techniciens ont convenu de la nécessité d'offrir au joueur des périodes de repos stratégiques à l'avenir. Il est notamment prévu d'accorder du repos à Erling Haaland lors des matchs de League Cup.

Les mois d'hiver, une période décisive

Stale Solbakken souligne que la fin de l'année et le début de l'hiver devraient être les mois les plus éprouvants pour l'attaquant. C'est pourquoi la coopération et la compréhension entre le club et l'équipe nationale sont essentielles.

"Novembre, décembre et janvier sont les mois où il a absolument besoin de repos", a déclaré le sélectionneur norvégien. Il a ajouté que, bien que la forme physique du joueur soit bonne pour le moment, il sera impératif de lui accorder une pause à un moment donné de la saison.

Un calendrier chargé et ses conséquences

Il s'avère qu'en raison des fêtes et des changements de calendrier après la Coupe du Monde, l'attaquant de 26 ans n'a eu qu'un peu plus de quatre semaines de vacances avant de rejoindre le club de Manchester le 11 août. Selon lui, c'est la première fois de sa carrière qu'il a dû entamer des matchs officiels sans préparation d'avant-saison traditionnelle.

La densité actuelle du calendrier du football moderne menace sérieusement la santé des joueurs. C'est pourquoi le staff technique a pris les devants pour protéger Erling Haaland des blessures et assurer sa régularité lors de la phase décisive de la saison.