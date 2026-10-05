Cannavaro sur le match contre la Corée du Sud : Pourquoi l'Ouzbékistan adopte un football agressif

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, légende du football mondial, Fabio Cannavaro demain, le 6 octobre, contre la Corée du Sud a participé à une conférence de presse avant l'important match amical. L'expert chevronné a parlé ouvertement de la force du futur adversaire, des changements au sein de l'équipe après la Coupe du Monde et de la nouvelle philosophie tactique de la sélection.

Cannavaro a souligné que notre équipe nationale n'adopte plus une approche purement défensive, mais s'approprie un style de jeu agressif et moderne, basé sur un pressing actif sur l'adversaire.

« La Corée est une grande nation, mais nous ne devons pas baisser notre niveau »

Le sélectionneur a d'abord abordé les conditions du match à l'extérieur et les responsabilités qui incombent à l'équipe :

« Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de venir en Corée du Sud. Demain, nous attendons un test très sérieux. Après la Coupe du Monde, un certain nombre de changements naturels ont été effectués dans notre équipe nationale. Nous devons montrer notre meilleur niveau lors du match à venir. Ce n'est un secret pour personne que la Corée est l'une des équipes les plus fortes du continent. Cependant, nous nous battrons de toutes nos forces pour obtenir un résultat positif même sur leur terrain. C'est ce que j'ai dit aux garçons après le Mondial : nous devons préserver le haut niveau que nous avons atteint, quoi qu'il arrive, et nous fixer des objectifs encore plus grands chaque année. »

Temps de jeu pour les jeunes dans les meilleurs clubs : l'exigence envers l'UFA

Fabio Cannavaro a lancé un appel important aux clubs du championnat local pour que le renouvellement générationnel dans le football du pays se déroule sans heurts :

La question des 17-21 ans : L'entraîneur a déclaré qu'il avait soulevé la question des jeunes talents lors de ses échanges avec l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) et le Centre des équipes nationales ;

Temps de jeu régulier en Super League : Les jeunes joueurs ne doivent pas seulement figurer sur la feuille de match des clubs leaders de la Super League, mais doivent obtenir du temps de jeu régulier dans le onze de départ. C'est la seule façon de révéler leur réel potentiel et de faciliter naturellement le mécanisme de convocation en équipe nationale.

Du bloc défensif au pressing agressif : la tactique de Cannavaro

À la question des journalistes sur les raisons du choix d'une tactique défensive prudente lors des matchs après le Mondial, l'expert a répondu comme suit :