Le portail faisant autorité en matière de marché et de statistiques du football international, Transfermarkt a publié un classement des entraîneurs de sélections nationales les mieux payés au monde. Dans cette liste, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro figure dans le top 5 mondial — la publication estime son salaire annuel net à 4 millions d'euros. deb baholadi.

La publication de cette infographie a immédiatement suscité des débats animés au sein de la communauté sportive locale et internationale.

Parmi les stars mondiales : Cannavaro dans le TOP 5

Selon les données publiées, le technicien italien occupe la 5e place du classement mondial :

Les leaders de la liste : Parmi les entraîneurs de sélections les mieux payés au monde, Carlo Ancelotti (Brésil, 10,0 M€), Jürgen Klopp (Allemagne, 7,0 M€), le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino (6,1 M€) et Thomas Tuchel à la tête de l'Angleterre (6,0 M€) sont en tête ;

La place de Cannavaro : Fabio Cannavaro partage la 5e-6e place avec Jorge Jesus avec un montant de 4,0 M€. Il est classé devant des entraîneurs comme Zinédine Zidane (3,6 M€), Xavi (2,5 M€) et le champion du monde Lionel Scaloni (2,3 M€) ;

Mieux payé que les grands d'Europe : Selon le portail, Cannavaro est répertorié comme gagnant deux fois plus que le sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella (2,2 M€), le sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick (2,0 M€) et Luis de la Fuente, champion d'Europe avec l'Espagne (2,0 M€).

Vérité ou énième rumeur ?

Malgré les chiffres sensationnels publiés par la presse internationale, l'aspect pratique de la question soulève de sérieux doutes :

Absence de confirmation officielle : L'Association de football d'Ouzbékistan (UFA) n'a jamais officiellement divulgué les conditions financières et le montant du salaire du contrat conclu avec l'entraîneur italien ;

Démenti personnel de Cannavaro : Fabio Cannavaro lui-même avait précédemment démenti les informations circulant dans la presse sur un « salaire annuel de 4 millions d'euros », affirmant que ces données étaient loin de la réalité ;

Estimations de Transfermarkt : Les sites d'analyse internationaux se basent souvent non pas sur des données contractuelles officielles pour établir ces classements, mais sur des estimations des médias ou sur le budget global alloué à l'ensemble du staff technique.

Bien que le salaire de 4 millions d'euros ne soit pas officiellement confirmé, le fait que le sélectionneur de l'équipe d'Ouzbékistan soit mentionné aux côtés d'entraîneurs stars du football mondial montre une fois de plus l'intérêt international croissant pour notre équipe nationale.