La Roma cherche un nouvel attaquant sur le marché des transferts

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La Roma cherche un nouvel attaquant sur le marché des transferts

Le club italien de la Roma étudie de nouvelles pistes pour renforcer son attaque lors du mercato estival. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport et Tuttomercato, les Romains, à la demande de leur entraîneur Gian Piero Gasperini, examinent les attaquants et les ailiers évoluant à Chelsea. Selon Goal.com .

Il s’est avéré que la Roma avait d’abord activement travaillé sur le transfert du jeune talent argentin Alejandro Garnacho. Le club figurait parmi les principaux prétendants à sa signature, mais l’ailier a refusé de rejoindre l’Italie, préférant poursuivre sa carrière en Premier League anglaise, et a finalement rejoint Aston Villa.

Jamie Gittens considéré comme la principale alternative

Après l’échec du transfert d’Alejandro Garnacho, le directeur sportif de la Roma, Tony D’Amico, est immédiatement passé à un autre plan. Le club étudie la possibilité de recruter Jamie Gittens, international anglais chez les jeunes, qui peine à s’imposer dans l’équipe première de Chelsea.

Arrivé de Dortmund à Chelsea l’été dernier, le joueur de 22 ans n’a pas pu pleinement démontrer son potentiel en raison de blessures et de performances irrégulières. Au cours de la saison, il n’a inscrit qu’un but et délivré cinq passes décisives. Sa place au sein du club londonien est menacée par l’arrivée possible d’un joueur écossais ou d’autres recrues compétitives.

Contraintes financières et autres cibles du mercato

L’un des principaux problèmes auxquels la direction de la Roma est confrontée concerne les finances. Le club romain avait d’abord tenté de recruter Antonio Nusa, du RB Leipzig, mais la demande de 60 millions d’euros formulée par le club allemand s’est révélée trop élevée pour la Roma.

L’équipe suit également attentivement la piste du talent belge Malick Fofana, qui évolue à Lyon. Bien que le club français réclame environ 45 millions d’euros pour son joueur, la direction de la Roma espère négocier une baisse du prix.

L’entraîneur Gian Piero Gasperini exige l’arrivée d’un ailier gauche avant le début de la nouvelle saison. La Roma étant appelée à lutter pour les premières places du championnat, le club romain devrait intensifier son activité dans les derniers jours du mercato.

RomaJamie GittensGian Piero GasperiniChelseaTransferts
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Jahongir Tursunov
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