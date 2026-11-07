Le meilleur buteur ou le meilleur joueur ? Werner explique la différence entre Ronaldo et Messi

L'attaquant de l'équipe nationale d'Allemagne, Timo Werner, a partagé ses réflexions personnelles sur le débat qui anime le football mondial depuis de nombreuses années : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Dans une interview accordée à The Touchline, il a comparé les aspects uniques des deux génies sur le terrain, soulignant leurs forces respectives.

Werner a souligné que ces deux stars possèdent des caractéristiques radicalement différentes, mais toutes deux au niveau du génie.

« Ronaldo est le plus grand buteur, Messi est le plus grand joueur » : le verdict de Werner

L'attaquant allemand a distingué le rôle et la maîtrise technique des deux légendes sur le terrain comme suit :

Seconds décisifs et sang-froid : « Ronaldo est le plus grand buteur de l'histoire du football. Messi est le plus grand joueur à avoir jamais foulé une pelouse. Si j'ai besoin d'un joueur pour transformer un penalty décisif à la 90e minute, je fais confiance à Ronaldo sans hésiter », a déclaré Werner ;

Dribble magique et pur talent : « Je ne dis pas que Ronaldo n'est pas capable de telles choses. Mais si vous voulez voir un joueur dribbler dix adversaires et loger le ballon dans la lucarne, alors vous devez choisir Messi », a conclu l'attaquant.

La fin d'une grande ère internationale

La carrière de ces deux stars au niveau des équipes nationales est déjà entrée dans l'histoire :

Le départ de Ronaldo : À 41 ans, Cristiano Ronaldo a récemment clos officiellement son chapitre légendaire avec l'équipe nationale du Portugal, riche de 234 sélections et 146 buts ;

La décision de Messi : Lionel Messi, 39 ans, qui a mené l'Argentine au titre de champion du monde, avait également mis fin à sa carrière internationale peu avant Ronaldo.

Bien que les deux joueurs poursuivent leur carrière en club, leur héritage en sélection et le débat sur qui est le plus grand de l'histoire resteront longtemps au centre des discussions de la communauté footballistique.