Drame des penaltys à Tokyo : Le Japon remporte le tournoi

Le tournoi amical international organisé à Tokyo dans le cadre des journées FIFA s'est terminé par un scénario inattendu. Alors que les vainqueurs des demi-finales ont été déterminés par des séances de tirs au but, le match pour la 3e place n'a pas non plus connu de vainqueur dans le temps réglementaire.

En finale, le Japon a battu la Nouvelle-Zélande 2-1 et a remporté le trophée du tournoi de Tokyo.

Le Japon a dominé la Nouvelle-Zélande en finale

Le Japon et la Nouvelle-Zélande se sont affrontés lors du match décisif de ce tournoi à quatre équipes.

À la 28e minute, le Japon a ouvert le score. Ueda a donné l'avantage à son équipe.

Cependant, la Nouvelle-Zélande a rapidement réagi. À la 32e minute, Old a marqué pour égaliser.

Les équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 1-1.

En seconde période, les Japonais ont repris l'avantage. À la 71e minute, Doan a trouvé le chemin des filets, offrant au Japon une avance de 2-1.

Dans les minutes restantes, la Nouvelle-Zélande n'a pas réussi à égaliser.

Ainsi, le Japon a remporté la finale et est devenu le champion du tournoi.

Les vainqueurs des demi-finales ont également été déterminés aux tirs au but

La particularité du tournoi de Tokyo est que les équipes ayant atteint la finale n'avaient pas réussi à se départager dans le temps réglementaire.

Dans l'une des demi-finales, le Japon a affronté l'Équateur et le vainqueur a été désigné aux tirs au but.

Dans la seconde demi-finale, la Nouvelle-Zélande a affronté le Panama. Ce match n'a pas non plus connu de vainqueur dans le temps réglementaire et le destin des équipes s'est joué aux tirs au but.

En conséquence, le Japon et la Nouvelle-Zélande se sont qualifiés pour la finale.

L'Équateur et le Panama ont également dû passer par les tirs au but

L'Équateur et le Panama se sont affrontés pour la 3e place.

Dans ce match, le Panama a ouvert le score en premier. À la 38e minute, Vergara a donné l'avantage à son équipe.

L'Équateur a égalisé en seconde période. À la 58e minute, Angulo a porté le score à 1-1.

Aucun autre but n'a été marqué par la suite et le vainqueur a dû être déterminé par une séance de tirs au but.

Les joueurs du Panama ont été plus précis, remportant la séance 7-6 pour s'adjuger la troisième place du tournoi.

Résultats du tournoi de Tokyo

Kirin Cup. Tokyo

Finale

Japon — Nouvelle-Zélande — 2:1

Buts : Ueda, 28 ; Doan, 71 — Old, 32.

Match pour la 3e place

Équateur — Panama — 1:1

Buts : Angulo, 58 — Vergara, 38.

Séance de tirs au but — 6:7.

Le chiffre le plus intéressant du tournoi : les tirs au but

La compétition de Tokyo a montré une fois de plus à quel point les petits détails comptent dans le football.

Dans les deux demi-finales, le vainqueur a été déterminé aux tirs au but. Lors du match pour la 3e place, les équipes n'ont pas pu se départager en 90 minutes.

Seul le Japon n'a pas répété ce scénario en finale. Les hôtes ont battu la Nouvelle-Zélande 2-1 et ont remporté le trophée du tournoi organisé durant les journées FIFA à Tokyo.

Ainsi, alors que le tournoi s'est terminé par un sacre pour le Japon, le Panama a décroché la troisième place grâce à sa deuxième victoire aux tirs au but.