Détails du conflit entre Carlos Queiroz et Jude Bellingham

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Détails du conflit entre Carlos Queiroz et Jude Bellingham

Le match intense entre l'Angleterre et le Ghana (0-0) lors de la 2e journée de la Coupe du Monde restera dans les mémoires des supporters, non seulement pour les luttes sur le terrain, mais aussi pour le véritable « incendie » qui s'est déclaré près du banc de touche.

L'entraîneur principal portugais de l'équipe nationale du Ghana Carlos Queiroz la star anglaise Jude Bellingham est revenu sur l'affrontement violent survenu à la fin du match.

Comment le conflit a-t-il commencé ?

Tout a commencé à la fin de la seconde période, après une intervention très grossière de Jude Bellingham contre le défenseur ghanéen Jeremy Opoku. Carlos Queiroz, depuis la ligne de touche, a exprimé son mécontentement et a réprimandé le footballeur anglais. Cela a poussé la jeune star à perdre son sang-froid.

L'entraîneur a expliqué la situation comme suit :

« Il a utilisé des mots insultants et a eu un comportement inapproprié. C'est ainsi que l'incident a commencé. Je voulais lui dire de se calmer après le tacle. Pour ce geste, il aurait pu recevoir un deuxième jaune ou même un carton rouge direct, car il a délibérément frappé la jambe de mon joueur ».

« Le football est un jeu pour les courageux ! »

Le spécialiste expérimenté a souligné qu'il ne considérait pas cet incident comme une tragédie, car les émotions bouillonnent toujours sur le terrain. Cependant, les mots utilisés par Bellingham ont dépassé les limites acceptables.

« C'était simplement un état émotionnel. Il a prononcé un mot qui ne devrait jamais figurer dans le livre de la vie. Cela a pu aggraver la situation. Mais en tant que professionnels, nous nous sommes immédiatement calmés. Le football n'est pas pour ceux qui dansent en smoking, mais pour les gens courageux», a déclaré Queiroz.

Situation du groupe : Un match « vie ou mort » à venir

Après ce nul combatif, la situation dans le groupe est devenue très intéressante. Les derniers matchs de la 3e journée auront lieu le 28 juin, et nous serons témoins d'une véritable bataille pour la qualification en play-offs.

Équipe nationale

Points actuels

Adversaire de la dernière journée (28 juin)

Angleterre

4 points

Panama (0 point)

Ghana

4 points

Croatie (3 points)

Croatie

3 points

Ghana (4 points)

Panama

0 point

Angleterre (4 points)

Carlos QueirozJude BellinghamAngleterreGhanaPanama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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