La phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 est entrée dans sa phase décisive. L'équipe nationale d'Angleterre s'est imposée 2-0 face au Panama, prenant ainsi la tête du groupe L. Bien que les hommes de Thomas Tuchel n'aient pas laissé une impression particulièrement éclatante durant le match, ils ont sécurisé trois points précieux grâce au talent de leur star, Jude Bellingham. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

La première période a été assez difficile pour les Anglais. Après le nul contre le Ghana, Tuchel a effectué cinq changements dans la composition pour tenter d'accroître l'efficacité offensive. Marcus Rashford s'est procuré plusieurs occasions, mais le gardien panaméen Orlando Mosquera a réalisé une performance solide. Le Panama s'est également montré dangereux en contre-attaque, forçant Jordan Pickford à effectuer plusieurs arrêts décisifs.

Le partenariat historique entre Bellingham et Kane

L'équilibre a basculé après la 60e minute. Sur un corner tiré par Bukayo Saka, le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a marqué d'une frappe رائعة. Ce but a donné un avantage psychologique à l'Angleterre et a permis d'ouvrir les brèches dans la défense adverse.

Cinq minutes plus tard, Bellingham a encore frappé. Cette fois, il a créé une occasion idéale pour Harry Kane via un centre venant de l'aile. L'attaquant expérimenté a conclu de la tête à bout portant, portant le score à 2-0. Selon Goal.com, ce but revêt une importance particulière pour Harry Kane, qui devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre en Coupe du Monde.

Bien que le résultat soit positif, les experts ne sont pas totalement satisfaits du jeu global de l'Angleterre. L'équipe manque de fluidité dans la construction des attaques et des problèmes subsistent en défense. Cependant, terminer première du groupe avant les play-offs apportera certainement une confiance supplémentaire à l'équipe.

L'équipe d'Angleterre se dirige maintenant vers Atlanta pour les huitièmes de finale. Lors du match de mercredi, les hommes de Tuchel poursuivront leur marche vers le trophée en Amérique du Nord, 60 ans après leur dernier succès. Pour les fans de football ouzbeks, chaque match de ce tournoi suscite un grand intérêt, car la forme de grands favoris comme l'Angleterre sera déterminante en phase finale.