Un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie aujourd’hui (vidéo)

Un puissant séisme de magnitude 7,4 s’est produit en Colombie le 10 août, heure locale. L’épicentre aurait été situé près de San José del Palmar, dans la région du Chocó, à environ 400 kilomètres à l’ouest de Bogotá. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs villes de l’ouest de la Colombie, ainsi que dans les pays voisins, l’Équateur et le Panama.

Les premières informations sont fréquemment mises à jour. L’AP a écrit qu’au moins 111 personnes étaient mortes, tandis que The Guardian a indiqué que le bilan dépassait 110 victimes. Le Times of India, citant l’association des villes capitales de Colombie, a fait état de 132 morts et de plus de 570 blessés.

Le séisme a causé d’importants dégâts à Cali, Pereira, Quibdó et Manizales. Selon les informations disponibles, près de 1 600 bâtiments ont été endommagés, dont 61 se sont complètement effondrés. Les opérations de secours se poursuivent dans certaines zones, où des personnes pourraient être piégées sous les décombres.

À Manizales, la basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire a également été endommagée. Selon l’AP et The Guardian, l’une des tours de la cathédrale néogothique s’est effondrée, endommageant le bâtiment et ses alentours.

Le président colombien a déclaré l’état d’urgence et annoncé que des ressources supplémentaires seraient affectées aux opérations de secours et de reconstruction. Les vols ont été temporairement suspendus dans certains aéroports, car des spécialistes vérifient l’état des infrastructures.

Les autorités locales évaluent actuellement l’ampleur des dégâts. Le nombre de victimes et de blessés pourrait évoluer, car les communications sont difficiles avec certaines zones montagneuses et forestières.