Le tournoi FIFA ASEAN Cup, organisé à Jakarta, s'est conclu par une finale dramatique. Lors du match pour le titre, l'Indonésie et la Thaïlande n'ont pas réussi à se départager après 120 minutes de jeu. Le sort du champion s'est joué lors de la séance de tirs au but.

Il est à noter que la rencontre décisive a été dirigée par des arbitres ouzbeks, avec une équipe arbitrale menée par Akhrol Riskullaev.

Lors de la séance de tirs au but, l'Indonésie s'est imposée 4-2, remportant le titre lors du tournoi organisé sur ses terres.

Des événements dramatiques dès le temps réglementaire de la finale

Le 5 octobre, lors de la finale à Jakarta, le pays hôte, l'Indonésie, a affronté la Thaïlande.

En début de rencontre, les équipes ont fait preuve de prudence. Le score est resté vierge jusqu'à la 84e minute.

James a donné l'avantage à l'Indonésie — 1-0.

Cependant, la joie des locaux fut de courte durée. Trois minutes plus tard, Sanron a égalisé pour la Thaïlande.

Le temps réglementaire s'est terminé sur un score de 1-1 et les équipes ont dû disputer les prolongations.

Pas de vainqueur lors des prolongations

Le temps additionnel a ajouté encore plus de dramaturgie à la finale.

À la 111e minute, Chamratsame a redonné l'avantage à la Thaïlande — 1-2.

Mais les hôtes n'ont pas abdiqué.

L'Indonésie a égalisé à la 116e minute grâce à un but de Baggott — 2-2.

Ainsi, les 120 minutes de la finale n'ont pas permis de désigner un vainqueur.

Le champion désigné par la séance de tirs au but

Le sort des deux équipes s'est finalement décidé lors de la séance de tirs au but.

À ce stade, les joueurs indonésiens ont été plus précis. Les locaux ont gagné la série 4:2 remportant ainsi le trophée de la FIFA ASEAN Cup.

C'est ainsi que le titre du tournoi de Jakarta est revenu à l'Indonésie.

Des arbitres ouzbeks en finale

La compétition revêt également une importance particulière pour le football ouzbek.

Le match décisif entre l'Indonésie et la Thaïlande a été dirigé par une équipe arbitrale ouzbèke menée par Akhrol Riskullaev. a dirigé la rencontre.

Par conséquent, l'un des matchs les plus importants du tournoi FIFA ASEAN Cup à Jakarta, la finale, a été arbitré par des officiels ouzbeks.

La Malaisie remporte la médaille de bronze

Lors du match pour la 3e place, la Malaisie et le Vietnam se sont affrontés.

Le seul but de la rencontre a été marqué en seconde période. À la 62e minute, Tierney a inscrit le but de la victoire pour la Malaisie.

Ainsi, la Malaisie a battu le Vietnam 1:0 et a pris la 3e place de la compétition.

Résultats de la FIFA ASEAN Cup

Finale

Indonésie — Thaïlande — 2:2

Séance de tirs au but — 4:2

Buts : James, 84e ; Baggott, 116e — Sanron, 87e ; Chamratsame, 111e.

Match pour la 3e place

Malaisie — Vietnam — 1:0

But : Tierney, 62e.

Le tournoi de Jakarta s'est terminé par un véritable drame footballistique : lors de la finale, l'Indonésie puis la Thaïlande ont pris l'avantage, mais les hôtes ont égalisé dans les dernières minutes pour finalement s'imposer aux tirs au but.

L'un des points les plus marquants est que ce match intense pour le titre a été arbitré par des officiels ouzbeks.