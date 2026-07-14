13 finales, 13 espoirs : nos boxeuses montent sur le ring pour l'or à Jakarta

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13 finales, 13 espoirs : nos boxeuses montent sur le ring pour l'or à Jakarta

Le Championnat d'Asie de boxe U19 et U23, qui se déroule à Jakarta, en Indonésie, entre dans sa phase décisive. Le 15 juillet, 13 boxeuses ouzbèkes monteront sur le ring pour le titre continental.

Le jour des grandes finales à Jakarta

Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, les finales féminines dans les deux catégories d'âge auront lieu demain.

Les combats débuteront à 11h00, heure de Tachkent. Les horaires peuvent varier en fonction des cérémonies de remise des prix et des changements dans le programme.

Ce jour sera un test majeur pour la boxe ouzbèke. 13 finales en une journée ne sont pas qu'un chiffre, c'est une opportunité de décrocher 13 médailles d'or.

U19 : six de nos boxeuses en finale

Dans la catégorie U19, 6 boxeuses représenteront l'Ouzbékistan. Elles affronteront des adversaires venues d'Inde, de Taipei chinois et du Kazakhstan.

Poids

Duel

Heure

-51 kg

Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Inde

11:15

-54 kg

Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Inde

11:30

-60 kg

Sevara Mamatova — Chahat, Inde

12:00

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Taipei chinois

12:15

-70 kg

Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kazakhstan

12:30

-75 kg

Samira Turg‘unova — Anshika, Inde

12:45

L'aspect le plus intéressant est que la majorité des rivales viennent d'Inde et du Kazakhstan, promettant un véritable choc des écoles asiatiques.

U23 : sept finales et une grande opportunité

Dans la catégorie U23, 7 boxeuses ouzbèkes se battront pour la médaille d'or.

À ce stade, les représentantes du Kazakhstan et de l'Inde sont les principales rivales. Les combats dans les catégories de poids lourds attirent particulièrement l'attention.

Poids

Duel

Heure

-51 kg

Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kazakhstan

13:45

-57 kg

Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kazakhstan

14:15

-60 kg

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Inde

14:30

-65 kg

Sevinch Xurramova — Kajal, Inde

14:45

-70 kg

Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kazakhstan

15:00

-80 kg

Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kazakhstan

15:30

+80 kg

Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Inde

15:45

Chaque combat ici influence non seulement la victoire personnelle, mais aussi le classement par équipe.

L'Ouzbékistan en tête du nombre de finalistes

Au championnat de Jakarta, 27 membres des équipes U19 et U23 d'Ouzbékistan ont atteint la finale, plaçant le pays en tête de la compétition.

Selon l'OzA, en nombre de qualifications pour les finales, l'Ouzbékistan est premier,suivi par le Kazakhstan avec 22 finalistes. L'Inde en compte 18.

Ces chiffres montrent la force de la relève dans la boxe ouzbèke.

Qui sont les principaux rivaux ?

Lors des finales de demain, les boxeuses ouzbèkes affronteront principalement des représentantes de l'Inde et du Kazakhstan.

Ces deux pays possèdent des écoles de boxe très solides en Asie. Les combats ne seront donc pas faciles.

Pays rival

Nombre de combats en finale

Inde

7

Kazakhstan

5

Taipei chinois

1

Le scénario de demain est clair : les filles d'Ouzbékistan se battront pour l'or contre les meilleures écoles de boxe d'Asie.

L'histoire peut s'écrire en une journée

Avoir 13 boxeuses en finale est déjà un résultat majeur. Mais en sport, une finale est un autre monde. Ce qui compte, c'est la préparation, la volonté et le sang-froid durant ces 3 rounds.

L'école de boxe ouzbèke est reconnue mondialement. Nos jeunes filles ont désormais l'opportunité de poursuivre cette tradition sur le ring de Jakarta.

Tous les regards sur le ring

Le 15 juillet, dès 11h00 (heure de Tachkent), l'attention des fans ouzbeks sera tournée vers Jakarta. 13 de nos filles se battront pour le titre continental.

Dans ces combats, chaque coup, chaque défense et chaque round influenceront la couleur de la médaille.

La question est : nos boxeuses peuvent-elles transformer les finales de Jakarta en une journée historique ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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