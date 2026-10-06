Golden Boy 2026 : La course aux nouvelles étoiles du football européen est lancée

Qui sera la plus grande star de la nouvelle génération du football européen ? La course est lancée parmi les jeunes talents évoluant dans des clubs prestigieux comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea, Arsenal, le PSG et le Bayern Munich.

Le journal italien Tuttosport a publié la liste des candidats au prix Golden Boy 2026. La liste comprend 25 joueurs de moins de 21 ans évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Parmi les candidats de cette année, outre les joueurs qui attirent déjà l'attention du football mondial, on trouve des talents prometteurs attendus sur le devant de la scène dans les prochaines années.

Plusieurs candidats au Real Madrid et au FC Barcelonesont présents

Dans la liste publiée pour le Golden Boy 2026, les deux géants espagnols se distinguent particulièrement.

Du FC Barcelone, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart figurent parmi les nommés.

Côté Real Madrid, Yan Diomande et Endrick font partie des prétendants. De plus, Franco Mastantuono est également cité comme joueur du Real Madrid/Fiorentina.

Cela démontre l'importance accordée par les géants espagnols au développement des jeunes joueurs dans la lutte pour ce trophée.

Chelsea compte également deux candidats solides

Le club londonien de Chelsea participe également à la liste avec deux de ses joueurs.

Il s'agit de Jorrel Hato et Estevão.

Le nom d'Estevão, en particulier, est mentionné parmi les jeunes talents suscitant un grand intérêt dans le football mondial ces derniers temps.

Outre Chelsea, Arsenal et Bournemouth ont également leurs représentants sur la liste.

Arsenal est représenté par Myles Lewis-Skelly, tandis que Bournemouth est représenté par Ryan Rosha et Éli Junior Kroupi .

La liste complète des candidats au Golden Boy 2026

Les prétendants annoncés par Tuttosport sont les suivants :

Pau Cubarsí — FC Barcelone ;

Ayyoub Bouaddi — Manchester City ;

Warren Zaïre-Emery — PSG ;

Yan Diomande — Real Madrid ;

Luka Vušković — Brighton ;

Viktor Froholdt — Porto ;

Myles Lewis-Skelly — Arsenal ;

Ryan Rosha — Bournemouth ;

Jorrel Hato — Chelsea ;

Lennart Karl — Bayern Munich ;

Estevão — Chelsea ;

Endrick — Real Madrid ;

Éli Junior Kroupi — Bournemouth ;

Gianluca Prestianni — Benfica ;

Konstantinos Karetsas — Borussia Dortmund ;

Said El Mala — Cologne ;

Jon Martín — Real Sociedad ;

Marc Bernal — FC Barcelone ;

Karim Alajbegovic — Juventus ;

Finn Jeltsch — Stuttgart ;

Charalampos Kostoulas — Brighton ;

Kouakou Gadou — Borussia Dortmund ;

Franco Mastantuono — Real Madrid/Fiorentina ;

Rodrigo Mora — AS Roma ;

Xavi Espart — FC Barcelone.

Un prix pour l'avenir, pas seulement pour les buts

Le prix Golden Boy n'est pas une simple récompense individuelle. Il vise à identifier les représentants les plus brillants et prometteurs de la nouvelle génération du football européen.

Dans la lutte pour ce prix, l'âge du joueur, ainsi que sa participation à des compétitions de haut niveau, son impact et sa progression, sont cruciaux.

C'est pourquoi les performances de chaque joueur tout au long de la saison sont déterminantes.

Le jeune joueur qui se bat aujourd'hui pour une place dans l'équipe première de son club pourrait devenir demain l'une des plus grandes stars du football européen.

Quelle est la plus grande intrigue de cette liste ?

Au vu de la liste des candidats pour le Golden Boy 2026, la concurrence s'annonce extrêmement rude.

D'un côté, les jeunes stars du Real Madrid et du FC Barcelone, de l'autre, les représentants de Chelsea, Arsenal, du Bayern, du PSG et deManchester City.

Un autre aspect intéressant est la présence de joueurs à différents postes. Cela signifie que la lutte pour le trophée ne se limitera pas aux buts ou à l'efficacité offensive.

Maintenant, une seule question demeure : Qui sera le nouveau « Golden Boy » du football européen parmi ces 25 jeunes talents ?

La réponse dépendra des résultats tout au long de la saison, des performances individuelles et de la capacité de ces jeunes joueurs à s'imposer sur la grande scène.