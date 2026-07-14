Dans le viseur du FC Barcelone et de Chelsea : la lutte pour Fisnik Asllani s'intensifie

L'attaquant du club allemand de Hoffenheim, Fisnik Asllani, est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts actuel. Plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et Chelsea, ont entamé des démarches sérieuses pour recruter le talent de 23 ans. Ses performances éclatantes en Bundesliga l'ont propulsé en tête des listes de transferts. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le directeur sportif de Hoffenheim, Andreas Schicker, a officiellement confirmé dans une interview accordée à Kicker que des négociations sont en cours concernant l'avenir du joueur. Selon lui, le club reçoit des offres intéressantes tant d'Allemagne que de l'étranger. Cela augmente considérablement la probabilité que l'attaquant quitte la Rhein-Neckar-Arena lors du mercato estival.

Prix de transfert et clauses contractuelles

Bien que l'accord actuel entre Asllani et Hoffenheim soit valable jusqu'en 2029, une clause spéciale dans le contrat pourrait faciliter le transfert. Il s'avère que la clause libératoire du joueur est inférieure à 30 millions d'euros. Compte tenu de sa valeur marchande actuelle et de ses résultats, cette somme est considérée comme une opportunité très abordable pour de nombreux clubs.

Le FC Barcelone étudie l'option Asllani depuis mars. L'entraîneur des Catalans, Hansi Flick, a pour objectif de renforcer sa ligne d'attaque. Si Ferran Torres venait à rejoindre le Paris Saint-Germain, la direction des Blaugrana devrait intensifier la lutte pour l'attaquant allemand. Le fait que Flick connaisse bien les capacités du joueur pourrait jouer un rôle décisif dans le transfert.

Cependant, le géant espagnol fait face à une concurrence sérieuse de la part de la Premier League anglaise. Les recruteurs de Chelsea et de Tottenham estiment que la condition physique et le style de jeu d'Asllani correspondent parfaitement au football anglais. Les clubs londoniens voient en l'attaquant une pièce maîtresse de leurs projets et sont capables de rivaliser financièrement avec le FC Barcelone.

Fisnik Asllani a réussi à se démarquer la saison dernière. Il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, marquant 10 buts et délivrant 9 passes décisives. Ces statistiques sont très efficaces pour un jeune attaquant et contribuent à l'augmentation de sa valeur marchande. Désormais, le choix du championnat par le joueur lui-même déterminera la suite des événements.