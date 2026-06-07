À l'approche de la fenêtre des transferts dans le football européen, le flux d'informations sensationnelles impliquant de grands clubs et des stars mondiales s'intensifie. Cette fois, la bombe du transfert concerne le club londonien de Chelsea et le milieu de terrain leader de l'équipe nationale d'Argentine, Enzo Fernández. Le footballeur talentueux vise un tournant radical dans sa carrière, quittant la perfide Albion pour jouer dans la Liga espagnole.

Selon les dernières informations publiées par El Debate , une publication étrangère prestigieuse, la star argentine et championne du monde a pleinement décidé d'accepter l'offre du Real Madrid. Le joueur est également prêt à donner son consentement obligatoire pour signer un contrat à long terme de 5 ans avec le 'Club Royal'.

Durée de contrat longue, mais frais de transfert astronomiques

Bien que le désir du joueur soit ferme et l'intérêt de Madrid sérieux, il existe un obstacle financier très sérieux à la réalisation de cet accord majeur. Les aristocrates londoniens ne sont pas disposés à laisser partir leur leader facilement :

La demande de Chelsea : Les Londoniens ont fixé les frais de transfert d'Enzo Fernández à 138 millions d'euros en espèces et ont indiqué qu'ils n'étaient pas disposés à négocier en dessous de ce montant.

Obligation actuelle : L'avantage du club londonien dans le transfert est que le contrat de travail actuel du milieu de terrain avec Chelsea est valable jusqu'au milieu de l'année 2032 . Cela exige une somme importante de la part du club acheteur.

Les super statistiques d'Enzo Fernández la saison dernière

La productivité du meneur de jeu argentin sur le terrain prouve clairement pourquoi il est si hautement estimé. Vous pouvez vous familiariser avec les indicateurs du joueur de la saison dernière grâce au tableau spécialement intégré suivant :

Statut du joueur sur le terrain Nombre d'indicateurs Importance et niveau dans l'équipe Total des matchs joués 54 matchs Est devenu la force motrice principale au centre du terrain de l'équipe. Nombre de buts marqués 15 buts Malgré son poste de milieu de terrain, s'est rapproché des attaquants en termes de productivité. Passes décisives 7 passes A fait preuve d'une grande activité pour fournir des occasions de but à ses coéquipiers.

Contexte : Le désir d'Enzo Fernández de rejoindre un grand club comme le Real Madrid est compréhensible — chaque footballeur vise le sommet où les trophées sont garantis. Cependant, il est naturel que la demande de 138 millions d'euros de la direction de Chelsea donne à réfléchir au président du Real Madrid, Florentino Pérez. Néanmoins, les super statistiques d'Enzo, avec 15 buts et 7 passes décisives la saison dernière, montrent qu'il vaut n'importe quelle somme. Si ce transfert se concrétise, le milieu de terrain du club madrilène deviendra une force encore plus redoutable. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation.

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