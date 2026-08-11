Pourquoi Robbie Keane n’a-t-il toujours pas accepté un poste d’entraîneur principal

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Pourquoi Robbie Keane n’a-t-il toujours pas accepté un poste d’entraîneur principal

L’ancienne star de la Premier League anglaise, Robbie Keane, reste pour l’instant agent libre malgré ses résultats remarquables en tant qu’entraîneur. Son expérience réussie en dehors du football britannique en fait un candidat sérieux pour des postes prestigieux, mais aucun accord officiel n’a encore été signé. Selon Goal.com qui rapporte.

Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l’ancien gardien d’Arsenal Graham Stack a salué le potentiel de Robbie Keane en tant qu’entraîneur. Il a souligné qu’il suivait de près la carrière du technicien irlandais et que ses résultats méritaient une attention particulière.

Des triomphes à l’étranger et des saisons couronnées de trophées

Robbie Keane a commencé sa carrière d’entraîneur avec l’ATK en Inde, mais ses véritables débuts comme entraîneur principal ont eu lieu en Israël. En 2023, il a pris les rênes du Maccabi Tel-Aviv et a mené l’équipe au titre de champion d’Israël ainsi qu’à la victoire en coupe nationale.

Il a ensuite poursuivi sa carrière en Hongrie, où il a également obtenu d’excellents résultats avec Ferencváros. Keane a par ailleurs eu l’occasion de se distinguer dans des compétitions internationales prestigieuses, comme la Ligue Europa de l’UEFA.

La prudence avant de relever de nouveaux défis

Après 16 mois passés à Budapest, le technicien de 46 ans a compris qu’il était temps de changer et a commencé à chercher une nouvelle destination. L’ancien attaquant, qui a évolué au LA Galaxy en MLS, a pleinement démontré son potentiel en dehors de sa zone de confort professionnelle.

Son nom a donc été régulièrement associé à plusieurs clubs prestigieux d’Angleterre et d’Écosse. Toutefois, l’entraîneur préfère éviter toute décision précipitée et attend des offres correspondant à ses ambitions.

L’avis des experts et les perspectives d’avenir

Selon Graham Stack, Robbie Keane est non seulement un bon entraîneur, mais aussi une personnalité exceptionnelle pour un club de football. Il estime que les dirigeants devraient se montrer plus actifs pour attirer des techniciens de ce calibre.

La réputation de Robbie Keane reste actuellement très élevée. Les spécialistes prévoient que de nombreux postes d’entraîneur principal se libéreront encore sur le marché avant le début de la saison 2026-2027 et que le technicien irlandais trouvera bientôt un projet à sa mesure.

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Jahongir Tursunov
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