Sensation en Chine : Le but de Hanonov offre la victoire au Tadjikistan

Dans le cadre des matchs amicaux internationaux de la fenêtre FIFA, Asie centrale les équipes passent des tests importants. L'équipe nationale du Tadjikistan, dirigée par le spécialiste macédonien Igor Angelovski a affronté l'équipe de Chine à l'extérieur et a remporté une victoire inattendue et convaincante (1-0).

Le seul but qui a décidé du sort du match a été marqué au début de la seconde période, à la 53e minute, par l'un des défenseurs leaders de l'équipe nationale, Vahdat Hanonov a marqué.

Fin de la série de revers

Cette victoire a une importance psychologique capitale pour l'équipe du Tadjikistan et son nouvel entraîneur :

Précédents échecs : L'équipe avait disputé des matchs amicaux contre l'Azerbaïdjan et la Palestine lors des fenêtres FIFA précédentes, s'inclinant dans les deux rencontres ;

Revanche et confiance : Ce succès sur le sol chinois a redonné confiance au staff technique et aux joueurs après une série de défaites, apaisant ainsi la vague de critiques.

Protocole de match et compositions :

Match amical international

Chine — Tadjikistan 0:1

But : Vahdat Hanonov (53e).

Composition de l'équipe nationale du Tadjikistan : Rustam Yatimov, Vahdat Hanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67e), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Juraboev (Alisher Shukurov, 85e), Shervoni Mabatshoev (Nozim Bobojonov, 85e), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85e), Parvizjon Umarboev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67e), Sheriddin Boboev (Azizbek Hayitov, 80e).

Discipline tactique et défense solide

Tout au long du match, l'équipe du Tadjikistan s'est concentrée sur une défense solide et des contre-attaques rapides :

Cage inviolée : Le gardien Rustam Yatimov et la ligne défensive ont repoussé avec assurance les attaques tranchantes des hôtes, parvenant à conserver le score jusqu'au coup de sifflet final ;

Effet des changements : En seconde période, Angelovski a fait entrer Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov, puis dans les dernières minutes Shukurov, Bobojonov et Irgashev, maintenant ainsi le pressing et la pression physique au milieu de terrain.

Cette victoire à l'extérieur contre l'un des adversaires puissants du continent donnera sans aucun doute un élan positif au classement international et au prestige de l'équipe du Tadjikistan avant les prochains matchs officiels de qualification.