Le but de Shomurodov pourrait être le plus beau de la Coupe du Monde 2026

Le but marqué par le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, contre la RD Congo a été nominé pour le prix du plus beau but de la Coupe du Monde 2026. La FIFA a sélectionné les 12 buts les plus spectaculaires du tournoi et a ouvert les votes aux fans pour déterminer le vainqueur.

Le but de l'attaquant ouzbek Lionel Messirivalisera avec les frappes de stars mondiales telles que Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham et Ferran Torres.

Shomurodov a marqué contre la RD Congo

Eldor Shomurodov a trouvé le chemin des filets lors du match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo.

Bien que l'Ouzbékistan ait perdu ce match 1-3, le but du capitaine a attiré une attention particulière pour son exécution et son esthétique.

La FIFA a désormais inclus ce but parmi les 12 meilleures réalisations du tournoi. Il s'agit d'une reconnaissance individuelle importante tant pour Shomurodov que pour le football ouzbek.

48 heures pour voter

Selon la FIFA, les fans peuvent voter pendant 48 heures pour élire le plus beau but.

Le joueur gagnant sera reconnu comme l'auteur du but le plus mémorable du tournoi. C'est pourquoi la mobilisation des fans ouzbeks pourrait influencer directement les chances de Shomurodov.

Tous les buts nominés ont été marqués à différentes étapes du Mondial, incluant même une frappe décisive en finale.

Contre qui Shomurodov rivalise-t-il ?

La liste pour le plus beau but de la Coupe du Monde 2026 comprend les attaquants les plus célèbres du football mondial.

Parmi les représentants de l'Argentine, Julián Álvarezcontre la Suisse, et celui de Lionel Messi contre l'Algérie ont été sélectionnés.

Également :

le but de Jude Bellingham contre la France ;

la frappe d'Erling Haaland contre le Brésil ;

le but de Kylian Mbappé contre le Sénégal ;

le but victorieux de Ferran Torres en finale contre l'Argentine figurent aussi parmi les candidats.

Cela montre à quel point le but de Shomurodov a été hautement évalué.

Un but en finale figure aussi sur la liste

Le temps réglementaire de la finale entre l'Espagne et l'Argentine s'est terminé sur un score de 0-0. Le seul but marqué par Ferran Torres en prolongation a offert à l'Espagne une victoire 1-0 et son deuxième titre de champion du monde.

Ce but de Torres est important non seulement pour son exécution, mais aussi parce qu'il a décidé du sort de la finale.

Shomurodov, quant à lui, a rejoint ces frappes historiques avec un but marqué lors d'un match perdu par son équipe.

Une nouvelle reconnaissance pour le football ouzbek

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'ait pas obtenu les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde 2026, le but d'Eldor Shomurodov reste sous les projecteurs après la fin du tournoi.

La reconnaissance de la frappe du joueur par la FIFA comme l'un des 12 meilleurs buts est l'un des résultats individuels les plus marquants de la première participation de l'Ouzbékistan au Mondial.

La décision finale dépend désormais des votes des fans. Le but de Shomurodov Messi, Mbappé, Haaland et le héros de la finale Torres pourront-ils être surpassés ? La réponse sera connue à l'issue des 48 heures de vote.